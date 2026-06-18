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Ukraine-Attaques russes contre Kyiv après la rencontre Zelensky-Trump
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 04:54

La Russie a lancé des missiles contre Kyiv, ont déclaré jeudi des autorités locales, qui ont appelé les habitants à se mettre à l'abri, quelques heures seulement après que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est entretenu avec son homologue américain Donald Trump.

"L'ennemi attaque la capitale avec des missiles balistiques. Restez à l'abri jusqu'à la fin des alertes aériennes!" a écrit le chef de l'administration militaire de Kyiv, Timour Tkatchenko, dans un message publié tôt jeudi sur Telegram.

Volodimir Zelensky a dit qu'il s'était entretenu avec Donald Trump et Emmanuel Macron alors qu'il était invité au sommet du G7 organisé à Evian-les-Bains, en Haute-Savoie.

Il a fait état d'une "conversation de coordination" pour tenter de mettre fin à la guerre, qui dure depuis plus de quatre ans.

Par ailleurs, les autorités de la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé qu'une personne avait été tuée dans une attaque de drones.

(Jekaterīna Golubkova et Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

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