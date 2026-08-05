Une fusée SpaceX hors service s'écrase sur la Lune et soulève un nuage de poussière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une fusée SpaceX s'est écrasée sur la Lune à 2h35 ET (06h35 GMT) mercredi

* Cet étage de fusée est un débris issu de la mission lunaire de janvier 2025

* Selon SpaceX, des forces cosmiques naturelles ont dévié l'étage vers une trajectoire d'impact lunaire

(Ajout de nouvelles preuves de l'impact fournies par des astronomes du monde entier) par Joey Roulette

Un fragment de fusée SpaceX flottant dans l’espace depuis l’année dernière s’est écrasé sur la Lune à grande vitesse tôt mercredi matin, rejoignant ainsi les rangs des météoroïdes, des engins spatiaux égarés et autres débris spatiaux qui bombardent la surface lunaire depuis des siècles, ont confirmé les astronomes.

Cet objet, de la taille d’un bus scolaire, est le deuxième étage d’une fusée Falcon 9 de SpaceX qui avait lancé vers la Lune, en janvier 2025, un atterrisseur lunaire de Firefly Aerospace. Sa collision prévue avec la Lune est devenue un véritable spectacle pour les astronomes et les passionnés d’espace, impatients d’observer comment elle allait se dérouler.

Pesant 4 tonnes métriques (4.000 kg), le corps de la fusée s’est écrasé sur la Lune vers 2h35 ET (06h35 GMT), à une vitesse de 5.400 miles par heure (8.690 km/h). Aucun des rares engins spatiaux en orbite autour de la Lune n’était en position de capturer des images en gros plan de l’impact.

Mais à l’observatoire de Paranal, au Chili, le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral (ESO) a détecté des lueurs associées à l’impact.

“Nous pouvons confirmer que le télescope a détecté des raies spectrales de sodium et de lithium gazeux dans le panache d’impact, qui ont persisté pendant 5 à 10 minutes après l’impact”, a déclaré un porte-parole de l’ESO à Reuters.

L’impact s’est produit près de la ligne du terminateur lunaire, c’est-à-dire la frontière entre la face éclairée par le Soleil et la face cachée. À l’instar des objets qui ont percuté la Lune par le passé, l’étage de la fusée a soulevé un panache de poussière lunaire qui a été brièvement illuminé par la lumière du Soleil, mais difficile à repérer à l’œil nu depuis la Terre.

La manière dont le panache d’impact a interagi avec la lumière du soleil a permis aux astronomes de glaner des indices sur sa composition.

Le gaz de sodium mis en évidence dans les spectres proviendrait du sol lunaire, tandis que les traces de lithium pourraient provenir de l’étage de la fusée lui-même, a déclaré à Reuters Carl Schmidt, l’astronome en chef chargé des observations de l’impact.

“Cette observation ne s’est pas déroulée à la perfection et il s’agit d’une analyse très sommaire, mais je tenais à partager rapidement ces informations; nous pourrons en dire davantage sur ces résultats en temps voulu”, a déclaré M. Schmidt par e-mail.

L’impact était involontaire, a précisé SpaceX. Le fragment de fusée devait s’écraser près du cratère Einstein, sur le limbe occidental de la Lune, une zone souvent difficile à observer depuis la Terre.

LES FORCES COSMIQUES ONT DÉVIÉ LE MORCEAU VERS LA LUNE

Ces étages retombent généralement dans l’atmosphère terrestre et se consument, ou plongent dans l’océan après avoir propulsé la charge utile de la fusée vers un point précis en orbite.

Mais comme la mission d’atterrissage lunaire de janvier nécessitait une poussée plus importante que les missions plus proches de la Terre, le deuxième étage de la fusée est resté dans l’espace, flottant sans but parmi des milliers d’autres débris spatiaux que les satellites en activité doivent éviter.

Ce n’est qu’au début de cette année que les astronomes ont déterminé que cet étage de fusée, qui avait vidé son carburant restant et ne pouvait plus être contrôlé, suivait une trajectoire orbitale menant à la Lune.

“Ce qui s’est produit, c’est essentiellement que l’activité solaire et les forces gravitationnelles l’ont mise sur une trajectoire vers la Lune”, a déclaré lundi aux journalistes Julianna Scheiman, directrice des programmes scientifiques de la Nasa et Dragon chez SpaceX.

“Cela peut présenter un certain intérêt scientifique — probablement mineur — et nous pourrions en tirer quelques enseignements”, a déclaré Bill Gray, créateur du logiciel d’astronomie très répandu Project Pluto, qui a été le premier à calculer et à publier en avril un rapport prédisant l’impact de l’étage.

“Dès janvier, j’étais presque certain qu’il allait s’écraser, même si je n’avais qu’une vague idée de l’endroit où cela se produirait. En avril, j’étais suffisamment sûr de moi pour publier une annonce”, a déclaré M. Gray.

M. Gray a précisé que cet impact ne présentait aucun danger pour qui que ce soit, “même s’il met en évidence une certaine négligence quant à la manière dont les débris spatiaux (space junk) issus de matériel spatial obsolète sont éliminés”.

Les impacts de débris spatiaux sur la Lune sont rares. Un étage de fusée chinois s’est écrasé sur la Lune en mars 2022 après avoir mené à bien une mission d’essai lunaire. En 2009, la Nasa a délibérément fait s’écraser un étage de fusée sur la Lune afin d’étudier le panache de matière lunaire projeté par l’impact, ce qui a conduit à une découverte majeure: la poussière lunaire contient des traces de glace d’eau .

Ces dernières années, plusieurs engins spatiaux destinés à se poser en douceur sur la Lune se sont au contraire écrasés. La mission russe “Luna-25”, à propulsion nucléaire, est devenue incontrôlable et s’est écrasée en 2023 . Sa petite source d’énergie au plutonium-238 reste probablement inoffensive à la surface de la Lune.

La mission indienne Chandrayaan-2, dont l’atterrisseur s’est écrasé en 2019, a connu le même sort. L’atterrisseur israélien Beresheet s’est écrasé la même année. Parmi les charges utiles de l’atterrisseur israélien figuraient de minuscules tardigrades, des animaux microscopiques connus pour leur capacité à survivre aux radiations et à d’autres environnements hostiles, et qui pourraient encore se trouver à la surface.

Dans les années 1970, la Nasa a délibérément fait s’écraser sur la Lune des étages de sa fusée lunaire Saturn V afin d’étudier les effets sismiques de ces impacts.

La Nasa et SpaceX discutent actuellement des moyens d’éviter de futurs impacts lunaires, a déclaré Mme Scheiman. L’agence spatiale américaine prévoit de construire une base lunaire et d’envoyer des missions d’astronautes régulières à la surface de la Lune à partir de la fin de cette décennie, dans le cadre de son programme Artemis, doté de plusieurs milliards de dollars. Elle ne voudrait pas que des débris spatiaux errants viennent endommager ces installations.