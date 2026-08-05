Duolingo recule après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en baisse

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5 août - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O reculent de 11,3 % à 119,99 dollars en séance prolongée ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 302 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 304 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 18 % à 298,5 millions de dollars, dépassant les estimations de 295,6 millions de dollars

** La société annonce 58,7 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au deuxième trimestre, contre une estimation de Visible Alpha de 57,5 millions

** À la clôture de mercredi, le titre avait reculé de 22,9 % depuis le début de l'année