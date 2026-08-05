Meta lance un nouvel outil de programmation basé sur l'IA, optimisé par Muse Spark 1.2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a lancé mercredi “Muse Code”, un outil de programmation basé sur son dernier modèle d’IA, “Muse Spark 1.2”, conçu pour aider les développeurs à écrire et à déboguer des logiciels.

Ce lancement souligne l’engagement du géant des réseaux sociaux dans le domaine des outils de programmation basés sur l’IA, où il est en concurrence avec Claude d’Anthropic et Codex d’OpenAI, dans le cadre d’une course plus large visant à monétiser les assistants IA.

Muse Code est capable d’écrire du code et de vérifier les résultats. Il a été entraîné pour gérer des projets de programmation longs et complexes tout en exécutant simultanément plusieurs sous-agents afin d’accélérer les tâches difficiles , a indiqué l’entreprise.

Meta a également précisé avoir entraîné Muse Spark 1.2 et Muse Code ensemble afin qu’ils fonctionnent en parfaite harmonie.

Lancé en version bêta, Muse Code conserve un journal de ses actions, ce qui lui permet de reprendre là où il s’était arrêté après un plantage plutôt que de repartir de zéro, a précisé l’entreprise.

Les développeurs peuvent accéder à Muse Code via une formule de paiement à l’utilisation, le tarif standard s’élevant à 1,25 dollar par million de jetons d’entrée et à 4,25 dollars par million de jetons de sortie. Ce lancement intervient près d’un mois après que Meta a mis à disposition Muse Spark 1.1 pour que les développeurs puissent le tester. Le modèle précédent avait servi à générer et à évaluer des défis de codage complexes, ce qui a contribué à améliorer la capacité de Muse Spark 1.2 à suivre des instructions complexes.