Uber utilise une blockchain publique pour faire fructifier sa trésorerie le week-end

Uber utilise une blockchain publique pour faire fructifier sa trésorerie le week-end

Uber a testé une nouvelle manière de placer son argent, même lorsque les marchés financiers sont fermés. Avec HSBC et Franklin Templeton, le géant américain du VTC a utilisé une blockchain publique pour revendre un investissement un dimanche, gagnant ainsi 1,5 jour d'intérêts supplémentaires. Une expérience qui pourrait séduire d'autres multinationales.

Uber utilise une blockchain publique pour investir sa trésorerie le week-end

Uber a testé une nouvelle façon de faire fructifier son argent, même lorsque les marchés financiers sont fermés. Grâce à une blockchain publique, le géant américain du VTC a pu conserver une partie de sa trésorerie investie jusqu'au dimanche, au lieu de devoir récupérer ses fonds dès le vendredi.

Uber a acheté le jeudi des parts d'un fonds monétaire de Franklin Templeton, avant de les revendre le dimanche suivant. Ces fonds, qui investissent dans des titres de dette à court terme considérés comme peu risqués, permettent aux entreprises de percevoir des intérêts sur leur trésorerie.

En temps normal, une entreprise qui souhaite récupérer son argent pendant le week-end doit vendre ses parts avant la fermeture des marchés le vendredi. En repoussant cette opération au dimanche, Uber a ainsi gagné 1,5 jour d'intérêts supplémentaires. Le montant investi et les gains réalisés n'ont pas été dévoilés.

Cette opération a été rendue possible grâce à la tokenisation, qui consiste à représenter des actifs financiers sous forme de tokens échangeables sur une blockchain, 24 heures sur 24.

Le test s'est déroulé sur Canton Network, une blockchain publique conçue pour les institutions financières, avec la participation de HSBC, Franklin Templeton, Fireblocks et Tradeweb Markets.

Fireblocks prévoit des centaines d'entreprises utilisatrices sous 18 mois

Michael Shaulov, PDG de Fireblocks, estime que cette technologie pourrait séduire de nombreuses multinationales, qui disposent d'importantes réserves de liquidités.

Nous pensons que de nombreuses grandes entreprises et multinationales utiliseront ce modèle pour gagner des intérêts supplémentaires sur des liquidités qui resteraient sinon inactives, et je m'attends à ce que des centaines commencent à l'utiliser dans les 18 prochains mois. Michael Shaulov PDG de Fireblocks, interrogé par Bloomberg

Manish Kohli, responsable mondial des paiements chez HSBC, affirme que la banque est déjà techniquement prête à proposer ce service à ses clients américains.

Avec le temps, nous chercherons à élargir le nombre d'options d'investissement disponibles, en plus de Franklin Templeton. Manish Kohli responsable mondial des paiements chez HSBC

Wall Street avance, mais certaines entreprises résistent

La tokenisation gagne du terrain à Wall Street. David Solomon, PDG de Goldman Sachs, l'a récemment présentée comme une tendance importante pour les marchés financiers.

Toutes les entreprises ne sont cependant pas convaincues. Microsoft, McDonald's et Alphabet ont notamment refusé que leurs actions soient proposées sous forme de tokens sur OKXICE, une plateforme qui souhaite profiter du nouveau régime d'exemption réglementaire de la SEC américaine.

Le marché reste encore limité, avec environ 40 milliards de dollars d'actifs réels tokenisés, hors stablecoins, selon RWA.xyz.

Sources : Bitcoin.com News , CoinDesk, Franklin Templeton