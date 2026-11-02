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Le groupe hôtelier Marriott revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 15:11

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PHOTO D'ARCHIVES : Un logo est affiché à l'hôtel Courtyard Marriott d'Amsterdam.

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L'opérateur hôtelier Marriott ‌International a revu à la hausse lundi ses ​prévisions de croissance de revenu par chambre pour l'ensemble de l'année, misant sur le fait que la forte ​demande de voyages va stimuler les réservations dans l'ensemble de ses ​établissements.

L'action Marriott progressait de ⁠3,4% en pré-ouverture.

Les consommateurs les plus aisés n'ont ‌pas regardé à la dépense pour s'offrir des expériences de luxe, tandis que la ​demande pour les ‌hôtels de gamme moyenne et économique s'est ⁠également améliorée au cours du trimestre, les voyages d'agrément ayant bien résisté malgré une inflation toujours élevée ⁠et les ‌incertitudes géopolitiques.

Les voyages d'affaires sont également restés ⁠soutenus, ce qui a profité aux chaînes hôtelières ‌telles que Marriott.

Le groupe, basée à Bethesda, dans ⁠le Maryland, prévoit que le revenu par ⁠chambre disponible (revPAR) pour ‌2026 - un indicateur clé du secteur hôtelier qui ​prend en compte le ‌tarif journalier moyen et le taux d'occupation - progressera de 4,5% à 5%, ​contre une prévision antérieure de hausse comprise entre 3% et 3,5%.

Le segment haut de ⁠gamme de Marriott, qui regroupe des marques telles que Ritz-Carlton et St. Regis, a enregistré une hausse de 8,3% du revPAR aux États-Unis et au Canada.

(Par Anshuman Tripathy à Bangalore ; Version française Matthieu Huchet ; édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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