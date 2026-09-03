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Tyson Foods recule en raison de prévisions moins favorables pour l'exercice 2026, dans un contexte de compression des marges sur le bœuf
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 16:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action du transformateur de viande Tyson Foods TSN.N recule de 5 % à 53 dollars après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour la deuxième fois en un mois

** La société cite une pression accrue et une compression significative des marges dans son segment bovin, en raison de la volatilité et de la faiblesse des prix du bétail

** TSN table désormais sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,85 et 2,05 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une fourchette de 2,1 à 2,3 milliards de dollars prévue le 3 août

** La société abaisse également ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 à 1,5 %-2,0 %, contre 2,5 %-3,5 % précédemment

** Sur 16 courtiers, cinq recommandent d’« acheter » le titre, dix de le « conserver » et un de le « vendre fermement »; le cours-cible médian s’établit à 68,67 dollars

** En tenant compte de l'évolution en séance, le titre affiche une baisse de 9,6 % depuis le début de l'année

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