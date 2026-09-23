Turkish Airlines va acquérir jusqu'à 150 Boeing 737 MAX

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(Ajout de précisions à divers endroits)

Turkish Airlines THYAO.IS a annoncé mercredi avoir finalisé une commande ferme de 100 Boeing

BA.N 737-8 MAX, avec une option sur 50 appareils supplémentaires. L'accord permet également à la compagnie aérienne de convertir ses commandes vers le modèle 737-10, plus grand.

La livraison de ces avions est prévue entre 2033 et 2037.

Cette commande, la plus importante jamais passée par Turkish Airlines pour des Boeing à couloir unique, conclut des négociations entamées en 2025 et qui avaient été bloquées par un différend concernant les conditions de maintenance des moteurs.

Turkish Airlines avait menacé l’année dernière de se retirer de l’accord en raison du différend avec le motoriste CFM, détenu conjointement par GE Aerospace GE.N et le groupe français Safran SAF.PA . Reuters a été le premier à annoncer la semaine dernière que l’accord était sur le point d’être finalisé .

GE Aerospace, au nom de CFM, n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires.

"Cet accord marque une nouvelle étape importante dans l’expansion continue de notre flotte. Les nouveaux Boeing 737 MAX apporteront davantage d’efficacité et de flexibilité à nos opérations, et viendront renforcer le vaste réseau que nous desservons depuis notre hub d’Istanbul", a déclaré Murat Şeker, président du conseil d’administration de Turkish Airlines.

Une cérémonie de signature a eu lieu lors de l’Assemblée générale des Nations unies en présence de M. Şeker, du président turc Recep Tayyip Erdogan et de Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.

Cet accord, ainsi que des commandes portant sur un maximum de 75 787 Dreamliners, avait été annoncé l’année dernière lors d’une rencontre entre M. Erdoğan et le président américain Donald Trump.

Turkish Airlines exploite actuellement environ 400 avions de ligne Boeing et Airbus AIR.PA .