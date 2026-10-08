TSMC dépasse les attentes avec un CA record au T3

Logo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), à Hsinchu

TSMC, le premier fabricant ‌mondial de puces en sous-traitance, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires record ​de 1.490 milliards de dollars taïwanais (41,74 milliards d'euros) au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché.

Les ventes ont ainsi bondi de 50% sur un ​an, à la faveur de la forte croissance de la demande en applications d'intelligence artificielle (IA).

Les ​analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de ⁠1.460 milliards de dollars taïwanais pour le troisième trimestre, selon LSEG ‌SmartEstimate,

TSMC, qui fournit notamment Nvidia et Apple, avait dit en juillet, lors de la publication de ses derniers résultats ​trimestriels, anticiper un chiffre ‌d'affaires compris entre 44,6 et 45,8 milliards de dollars ⁠américains (entre 39,82 et 40,90 milliards d'euros) au troisième trimestre. Le groupe communique ses prévisions uniquement en dollars américains.

Pour le seul mois de septembre, le ⁠chiffre d'affaires de ‌TSMC a progressé de 54,6% sur un an, à 511,86 ⁠milliards de dollars taïwanais.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Samsung ‌Electronics a déclaré que son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre ⁠devrait bondir de 783% sur un an, battant les ⁠attentes des analystes, en ‌raison d'une forte demande liée à l'IA.

TSMC, l’entreprise cotée la plus valorisée ​d’Asie avec une capitalisation boursière d’environ ‌2.100 milliards de dollars, n’a fourni aucun détail ni prévision dans son bref communiqué sur ​son chiffre d’affaires.

Le fabricant taïwanais doit publier ses résultats complets du troisième trimestre jeudi prochain. Il présentera à cette occasion ses perspectives ⁠pour le trimestre en cours ainsi que ses prévisions pour le reste de l’année.

Les analystes anticipent un bénéfice net de 740,8 milliards de dollars taïwanais au troisième trimestre, en hausse de 64% sur un an, selon LSEG SmartEstimate.

(Reportage Wen-Yee Lee et Ben Blanchard, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)