Fast Retailing (Uniqlo): nouveau résultat record malgré le changement climatique

The logo of the Fast Retailing clothing brand Uniqlo is seen outside a branch in central Tokyo on October 9, 2025. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le géant nippon du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) a annoncé jeudi un nouveau résultat record pour son exercice 2025/26, voyant ses résultats progresser sur tous ses marchés, malgré des ventes affectées par les fortes chaleurs de ces derniers mois en Europe.

Le champion nippon de l'habillement signe ainsi son cinquième exercice record d'affilée, ayant fortement accéléré son expansion à l'international depuis la période creuse de la pandémie de Covid-19.

Sur l'exercice achevé le 31 août, le groupe a vu son bénéfice net annuel grimper de 25,3% à 542,5 milliards de yens (environ 3 milliards d'euros) et son résultat opérationnel bondir de 31,7% à 743,1 milliards de yens.

Ses ventes ont augmenté de 16,6% sur la même période à 3.963,3 milliards de yens, soit légèrement en dessous de ses prévisions en raison des "températures durablement élevées" en Europe qui "ont freiné la demande d'articles de la collection automne-hiver" sur le trimestre juin-août, précise Fast Retailing dans un communiqué.

L'Europe a subi une série quasi-incessante de vagues de chaleur ayant débuté inhabituellement tôt au printemps, battant des records de température et provoquant des dizaines de milliers de décès supplémentaires.

Le mois d'août a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde, a annoncé le mois dernier le service météorologique européen Copernicus.

Les ventes de la marque phare du groupe Uniqlo au Japon, son principal marché, ont par ailleurs reculé de 4% sur un an au quatrième trimestre, sous l'impact des températures inférieures aux normales saisonnières en juin et en août, et à des "conditions météorologiques défavorables", notamment le passage de typhons.

L'archipel a aussi connu entre fin août et début octobre une série jamais vue jusque-là de 37 jours consécutifs de pluie. La météo mondiale est influencée cette année par le phénomène climatique El Niño, qui revient tous les deux à sept ans et entraîne une hausse des températures dans l'océan Pacifique.

Fast Retailing a observé une embellie de ses ventes en Chine, son premier marché hors Japon, où le groupe avait enregistré de mauvaises performances répétées.

Il note dans son communiqué que son chiffre d'affaires combiné en Amérique du Nord et Europe a dépassé pour la première fois ses ventes en Chine.

Le groupe table pour l'exercice 2026/27 entamé en septembre sur un bénéfice net de 560 milliards de yens (3,2 milliards d'euros), ce qui serait une progression de 3% sur un an, et sur un bénéfice opérationnel de 830 milliards de yens (+12%).

Il prévoit des ventes en progression également de 12%.