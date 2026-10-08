OPmobility chute et entraîne le secteur dans son sillage

Une usine Opmobility en Chine. (crédit photo : Opmobility )

L'équipementier automobile s'inscrit en très forte baisse à la Bourse de Paris et perd près d'un cinquième de sa valeur (-19,61%, à 10 euros). Ces dégagements sont liés à une révision à la baisse de certains de ses objectifs financiers annuels et à une restructuration industrielle.

Pour justifier cet avertissement sur résultats, l'ex-Plastic Omnium évoque une dégradation plus marquée que prévu du marché automobile mondial, avec notamment une baisse des volumes de production, la concurrence chinoise et la volatilité des matières premières.

Des objectifs abaissés

Pour l'exercice 2026, le groupe vise désormais une marge opérationnelle entre 430 et 450 millions d'euros, contre environ 500 millions d'euros précédemment. De son côté, le cash-flow libre est attendu à plus de 220 millions d'euros, loin de la fourchette de 250 à 300 millions d'euros annoncée initialement.

De son côté, le résultat net part du groupe qui devrait être "significatif" est confirmé, ainsi qu'une amélioration de la dette nette par rapport à fin 2025.

Une restructuration industrielle

Le groupe a également décidé d'adapter son modèle opérationnel en France et en Allemagne notamment. Il va opérer un transfert de la production du site de Sterbfritz en Allemagne vers d'autres usines du pays et ajuster les capacités du site de Flers-en-Escrebieux en France. Ces projets entraîneraient la suppression d'environ 460 postes en Allemagne et 310 postes en France.

OPmobility anticipe des coûts de restructuration compris entre 120 et 130 millions d'euros sur l'exercice 2026.

Les analystes s'inquiètent

Pour Deutsche Bank, le nouveau point médian des prévisions est inférieur de 1% au consensus. La banque allemande, qui est à conserver sur le titre, abaisse en conséquence son objectif de cours de 14 à 11 euros.

De son côté, Oddo BHF a également révisé à la baisse sa cible de 21 à 15 euros. Les analystes évoquent les ajustements de production observés chez plusieurs constructeurs en Europe (Renault, Stellantis, Volkswagen) et en Amérique du Nord. Ils rappellent toutefois que le management de la société a réaffirmé ses priorités stratégiques : maintien d'une forte discipline financière, génération de free cash-flow, poursuite du désendettement et mises en oeuvre de mesures ciblées de compétitivité.

Oddo BHF insiste également sur le fait que le message est un signal négatif pour l'ensemble des équipementiers européens, les facteurs invoqués par le management étant largement sectoriels : pression sur les coûts, difficultés persistantes à répercuter l'inflation aux constructeurs, surcapacités industrielles et faiblesse des volumes.

Dans ces conditions, les autres équipementiers automobiles sont également délaissés. Forvia abandonne 9,05%, Valeo perd 6,14%, Aumovio trébuche de 6,06% et Schaeffler cède 4%.