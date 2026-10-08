Le chinois Anta devient officiellement le premier actionnaire de Puma

Le chinois Anta Sports a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 29,06% dans Puma, devenant ainsi le premier actionnaire de l'équipementier sportif allemand.

Dans un communiqué, le groupe multimarques basé à Hong Kong indique avoir racheté les parts d'Artémis, la société d'investissement de la famille Pinault, pour un montant de plus de 1,5 milliard d'euros en numéraire.

Ding Shizhong, le président du conseil d'administration d'Anta, explique que son entreprise veut se positionner comme un partenaire stratégique à long terme.

La société, qui détient entre autres la marque Fila, souhaite également renforcer sa visibilité, sa présence et sa compétitivité sur le marché mondial des articles de sport, en plein ralentissement à l'heure actuelle.

"Le marché mondial des articles de sport continue d'offrir d'importantes opportunités de croissance, à mesure que de plus en plus de personnes adoptent un mode de vie actif et pratiquent davantage de sport", assure toutefois Ding Shizhong.

Pas d'OPA dans l'immédiat

L'idée est également d'apporter à Puma son expertise acquise au fil des ans à travers plusieurs marques, notamment en matière de gestion, de distribution et d'intégration des ressources à l'échelle mondiale.

Comme annoncé précédemment, Anta compte obtenir une représentation "adéquate" au sein du conseil de surveillance, mais déclare ne pas envisager, pour l'instant, de lancer une offre publique d'achat sur le reste du capital.

Dans une note de recherche publiée hier, les analystes de Jefferies rappelaient cependant qu'ils intégraient dans leur modèle de valorisation sur Puma une probabilité de 50% pour que le groupe dépose, à terme, une OPA à 35 euros par titre, le prix déboursé pour l'acquisition de sa participation de 29,06%.

En Allemagne, la régulation financière fixe le seuil de déclenchement d'une OPA obligatoire à 30% des droits de vote.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma cédait 1,2% à 22,7 euros mais affiche encore un gain de 1,8% depuis le début de l'année, soutenue par les perspectives d'un rapprochement avec Anta.