Israël réduit drastiquement la présence diplomatique britannique à Jerusalem-Est

L'entrée du consulat britannique de Jerusalem-Est, le 8 octobre 2026 ( AFP / John Wessels )

Un mois après l'annonce de sanctions de Londres contre des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, Israël a annoncé jeudi que le consulat britannique à Jérusalem-Est avait cessé ses opérations, même si une petite équipe de diplomates est autorisée à rester.

Mais plutôt qu'une fin pure et simple de toute présence britannique à Jérusalem-Est, la mesure présentée jeudi contre le consulat, qui délivre des services aux Palestiniens, s'apparente à une solution négociée pour éviter de poursuivre l'escalade des tensions entre les deux pays.

"Comme annoncé, le consulat britannique à Jérusalem a cessé ses opérations aujourd'hui", a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar dans un communiqué, ajoutant que 20 diplomates, dont le consul général, devraient quitter Israël.

Néanmoins, "nous avons autorisé le gouvernement britannique à y laisser une +task force+ de seulement sept diplomates qui travailleront depuis ce bâtiment" qui appartient au Royaume-Uni, a ajouté le ministre.

"Leur champ d'activité sera très limité", a insisté M. Saar, sans donner plus de précisions à ce sujet.

"Notre bâtiment du Consulat général ne fermera pas ses portes et portera désormais, à compter d'aujourd'hui, le nom de mission du Royaume-Uni à Jérusalem", a de son côté indiqué le ministère des Affaires étrangères britannique.

Elle "continuera à fournir des services essentiels, ainsi qu'à mener son travail auprès du peuple palestinien", a ajouté le ministère britannique dans un communiqué.

Blason diplomatique retiré

Combinaison d'images de l'entrée du consulat britannique de Jérusalem-Est, à gauche le 8 septembre 2026 et à droite le 8 octobre 2026 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

M. Saar a ajouté que "le dialogue va se poursuivre entre les gouvernements" britannique et israélien, et affirmé que Londres avait accepté de ne "pas prendre de mesures contre Israël" en réaction à la fermeture officielle du consulat.

Un photographe de l'AFP a vu que le blason diplomatique et une plaque qui ornaient la façade du consulat avaient été retirées. Il n'était pas clair dans l'immédiat si de nouvelles plaques seraient posées.

Cette mesure s'inscrit dans un contexte de vives tensions entre Israël et Londres.

Le mois dernier, le Royaume-Uni, aux côtés d'autres pays occidentaux, avait annoncé des sanctions économiques contre toute entreprise commerçant avec les colonies juives en Cisjordanie occupée, des implantations illégales au regard du droit international.

En réaction, Israël avait annoncé son intention de fermer le consulat, et avait pris d'autres mesures punitives, notamment une interdiction d'entrer sur son territoire contre 11 députés britanniques.

Le drapeau britannique flotte sur le toit du consulat à Jérusalem-Est le 8 cotobre 2026 ( AFP / John Wessels )

Et en pleine campagne électorale avec un scrutin législatif le 27 octobre, les autorités israéliennes ont laissé éclater leur colère après la décision du Parti vert britannique d'adopter une motion qualifiant le sionisme de forme de racisme.

Le consulat britannique est situé à Jérusalem-Est, partie du territoire historiquement palestinien dont Israël a pris le contrôle lors de la guerre des Six Jours en 1967.

Israël considère Jérusalem comme sa capitale indivisible, une position qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, à l'exception d'une poignée de pays, dont les Etats-Unis.