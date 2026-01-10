Trump veut empêcher les tribunaux de saisir les revenus du pétrole vénézuélien sur des comptes américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du contexte de l'échange entre ConocoPhillips et le président des États-Unis dans les paragraphes 4 à 6) par Ernest Scheyder

Le président américain Donald Trump a signé un décret visant à empêcher les tribunaux ou les créanciers de saisir les revenus liés à la vente du pétrole vénézuélien détenus sur les comptes du Trésor américain, a déclaré la Maison Blanche samedi.

Le décret d'urgence stipule que les revenus, détenus dans des fonds de dépôt de gouvernements étrangers, devraient être utilisés au Venezuela pour aider à créer "la paix, la prospérité et la stabilité." Le décret a été signé vendredi, moins d'une semaine après que les forces américaines ont capturé le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas.

Plusieurs entreprises ont des réclamations de longue date contre le pays. Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N , par exemple, ont quitté le Venezuela il y a près de 20 ans après la nationalisation de leurs actifs. Les deux entreprises doivent encore des milliards de dollars.

ConocoPhillips est le plus grand détenteur de crédit non souverain au Venezuela, a déclaré son directeur général Ryan Lance au président américain Donald Trump lors d'une réunion à la Maison Blanche vendredi, ajoutant que le gouvernement américain a l'occasion de restaurer ce qui a été perdu.

Donald Trump a déclaré que ConocoPhillips récupèrerait une grande partie de son argent, mais que les États-Unis commenceraient à faire table rase du passé. "Nous n'allons pas regarder ce que les gens ont perdu dans le passé parce que c'était leur faute", a déclaré Donald Trump avant de demander à Ryan Lance combien ConocoPhillips avait perdu au Venezuela.

Ryan Lance a répondu que son entreprise avait perdu 12 milliards de dollars.

"Eh bien, c'est un bon amortissement", a fait remarquer Donald Trump.

L 'ordonnance de samedi ne mentionne aucune entreprise en particulier. Elle déclare que l'argent est la propriété souveraine du Venezuela détenue par les États-Unis à des fins gouvernementales et diplomatiques et qu'il n'est pas sujet à des réclamations privées.

"Donald Trump empêche la saisie des revenus du pétrole vénézuélien qui pourrait saper les efforts essentiels des États-Unis pour assurer la stabilité économique et politique au Venezuela", a déclaré la Maison-Blanche dans une fiche d'information.

Un accord entre les États-Unis et les dirigeants intérimaires du Venezuela permettrait de fournir jusqu'à 50 millions de barils de pétrole brut aux États-Unis, où de nombreuses raffineries sont spécialement équipées pour le raffiner.

Donald Trump a cité la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale et la loi de 1976 sur les urgences nationales comme justification légale.

Donald Trump a signé le décret le jour même où il a rencontré à Washington des dirigeants d'Exxon, de Conoco, de Chevron CVX.N et d'autres compagnies pétrolières dans le but de les encourager à investir 100 milliards de dollars dans l'industrie pétrolière vénézuélienne.