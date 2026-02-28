La France "ni prévenue, ni impliquée" dans les frappes en Iran, dit Macron

Visite du Premier ministre slovène Golob en France

‌Le président de la République ​Emmanuel Macron a appelé à la reprise de la voie diplomatique lors ​d'un Conseil de défense et de ​sécurité nationale concernant la ⁠situation en Iran et au ‌Moyen-Orient, lors duquel il a précisé que la France ​n'avait été "ni ‌prévenue, ni impliquée" dans ⁠les frappes menées par les Etats-Unis et Israël.

"La priorité absolue pour ⁠nous est ‌évidemment la sécurité de nos ⁠ressortissants dans tous les ‌pays qui sont aujourd'hui ⁠frappés. C'est ensuite la sécurité de ⁠nos ‌emprises militaires et diplomatiques dans l'ensemble ​de ces ‌pays", a déclaré Emmanuel Macron en ouverture du Conseil.

"Enfin, ​je souhaite que nous puissions prendre toutes les ⁠initiatives utiles pour que le travail diplomatique reprenne ses droits", a-t-il ajouté depuis l'Elysée.

(Reportage de Dominique Vidalon et John Irish; version française ​Zhifan Liu)