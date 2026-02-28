La France "ni prévenue, ni impliquée" dans les frappes en Iran, dit Macron

Visite du Premier ministre slovène Golob en France
Le président de la République Emmanuel Macron a appelé à la reprise de la voie diplomatique lors d'un Conseil de défense et de sécurité nationale concernant la situation en Iran et au Moyen-Orient, lors duquel il a précisé que la France n'avait été "ni prévenue, ni impliquée" dans les frappes menées par les Etats-Unis et Israël.
"La priorité absolue pour nous est évidemment la sécurité de nos ressortissants dans tous les pays qui sont aujourd'hui frappés. C'est ensuite la sécurité de nos emprises militaires et diplomatiques dans l'ensemble de ces pays", a déclaré Emmanuel Macron en ouverture du Conseil.
"Enfin, je souhaite que nous puissions prendre toutes les initiatives utiles pour que le travail diplomatique reprenne ses droits", a-t-il ajouté depuis l'Elysée.
(Reportage de Dominique Vidalon et John Irish; version française Zhifan Liu)
