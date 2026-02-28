Jordan Bardella appelle la gauche "dite modérée" à "rompre définitivement avec LFI"

Le président du Rassemblement National Jordan Bardella à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, le 28 février 2026 ( AFP / Ed JONES )

Le président du RN Jordan Bardella a appelé samedi à Perpignan la gauche "dite modérée, si elle existe encore dans notre pays, à rompre définitivement avec LFI".

Lors d'un meeting dans la cité catalane, il a également estimé que la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, à Lyon le 14 février, "est le résultat d'un climat de violence méthodiquement construit et installé dans le pays par Monsieur Mélenchon et par ses amis".

"Lorsque l'on insulte à longueur de journée nos forces de l'ordre, lorsque l'on menace de faire les poches des riches, on justifie idéologiquement et moralement la violence", a déclaré M. Bardella, devant quelque 3.500 spectateurs, alors que Jean-Luc Mélenchon doit tenir un meeting dimanche dans la même ville de Perpignan.

"J'appelle la gauche dite modérée (...) à rompre définitivement avec LFI, à refuser toute alliance de second tour qui serait pour eux et pour toute la classe politique, la marque du déshonneur", a martelé M. Bardella.

Le RN et LFI s'affrontent à un jour d'intervalle à Perpignan, la plus grande ville de France gérée par le Rassemblement national. Ils sont là officiellement pour soutenir leurs candidats respectifs aux municipales de la cité catalane: Louis Aliot, maire sortant, et Michaël Idrac, à la tête d'une coalition Insoumis-Ecolos.