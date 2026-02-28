 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jordan Bardella appelle la gauche "dite modérée" à "rompre définitivement avec LFI"
information fournie par AFP 28/02/2026 à 19:06

Le président du Rassemblement National Jordan Bardella à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, le 28 février 2026 ( AFP / Ed JONES )

Le président du Rassemblement National Jordan Bardella à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, le 28 février 2026 ( AFP / Ed JONES )

Le président du RN Jordan Bardella a appelé samedi à Perpignan la gauche "dite modérée, si elle existe encore dans notre pays, à rompre définitivement avec LFI".

Lors d'un meeting dans la cité catalane, il a également estimé que la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, à Lyon le 14 février, "est le résultat d'un climat de violence méthodiquement construit et installé dans le pays par Monsieur Mélenchon et par ses amis".

"Lorsque l'on insulte à longueur de journée nos forces de l'ordre, lorsque l'on menace de faire les poches des riches, on justifie idéologiquement et moralement la violence", a déclaré M. Bardella, devant quelque 3.500 spectateurs, alors que Jean-Luc Mélenchon doit tenir un meeting dimanche dans la même ville de Perpignan.

"J'appelle la gauche dite modérée (...) à rompre définitivement avec LFI, à refuser toute alliance de second tour qui serait pour eux et pour toute la classe politique, la marque du déshonneur", a martelé M. Bardella.

Le RN et LFI s'affrontent à un jour d'intervalle à Perpignan, la plus grande ville de France gérée par le Rassemblement national. Ils sont là officiellement pour soutenir leurs candidats respectifs aux municipales de la cité catalane: Louis Aliot, maire sortant, et Michaël Idrac, à la tête d'une coalition Insoumis-Ecolos.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 19:28

    Hier Trump appelle les ressortissants US à partir de ces régions, lui non, normal il n'était pas au courant.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un comptoir d'enregistrement de la compagnie Emirates à l'aéroport international de Gatwick, au sud de Londres, le 28 février 2026 ( AFP / Ben Stansall )
    Iran: annulations de vols en série vers le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.02.2026 19:48 

    Les frappes lancées par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont entraîné samedi l'annulation en cascade de nombreux vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, frappant particulièrement les compagnies du Golfe, en raison de la fermeture de plusieurs espaces ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, observe les lieux lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, à Paris, le 26 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: depuis Perpignan, Bardella appelle la gauche "modérée" à "rompre" avec LFI
    information fournie par AFP 28.02.2026 19:42 

    Jordan Bardella a appelé samedi la gauche "modérée" à "rompre définitivement avec LFI", sonnant la charge, lors d'un meeting à Perpignan, contre le parti de Jean-Luc Mélenchon qui doit lui succéder dimanche dans la cité catalane pour une "riposte antifasciste", ... Lire la suite

  • Un panache de fumée s'élève au-dessus d'un secteur de Téhéran alors que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, le 28 février 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Frappes américaines et israéliennes sur l'Iran : principaux développements
    information fournie par AFP 28.02.2026 19:41 

    L'Iran est la cible depuis samedi matin de violentes frappes américaines et israéliennes et riposte par des tirs de missiles contre Israël et les Etats du Golfe qui abritent des bases américaines, plongeant la région dans le chaos. Voici les principaux développements ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump ferle le poing à son arrivée à l'aéroport de Palm Beach, en Floride, le 27 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump se déjuge et mise sur un changement de régime en Iran
    information fournie par AFP 28.02.2026 19:39 

    Donald Trump avait promis "son aide" au peuple iranien. En lançant une campagne militaire majeure aux côtés d'Israël contre l'Iran, le président américain a appelé samedi à un soulèvement populaire contre la République islamique, quitte à se départir de ses positions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank