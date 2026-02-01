Trump déclare que l'Inde achètera du pétrole au Venezuela et non à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 3 à 5) par Robin Respaut

Le président américain DonaldTrump a déclaré samedi que l'Inde achèterait du pétrole vénézuélien, plutôt que du pétrole iranien.

"Nous avons déjà conclu cet accord, le concept de l'accord", a déclaré M. Trump aux journalistes alors qu'il se trouvait à bord d'Air Force One, en route vers la Floride depuis Washington.

Le commentaire de M. Trump est intervenu un jour après que les États-Unis ont dit à Delhi qu'ils pourraient bientôt reprendre l'achat de pétrole vénézuélien pour aider à remplacer les importations de pétrole russe, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait de la question.

L'effort des États-Unis pour fournir du brut vénézuélien à l'Inde intervient alors que Washington cherche àréduire lesrevenuspétroliers qui financent la Russie dans sa guerre en Ukraine.

Trump a imposé des droits de douane de 25 % aux pays qui achètent du pétrole vénézuélien, y compris l'Inde, enmars de l'année dernière.

M. Trump a également déclaré samedi que la Chine était également invitée à conclure un accord avec les États-Unis pour acheter du pétrole vénézuélien.