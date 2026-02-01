 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump déclare que l'Inde achètera du pétrole au Venezuela et non à l'Iran
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 04:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte dans les paragraphes 3 à 5) par Robin Respaut

Le président américain DonaldTrump a déclaré samedi que l'Inde achèterait du pétrole vénézuélien, plutôt que du pétrole iranien.

"Nous avons déjà conclu cet accord, le concept de l'accord", a déclaré M. Trump aux journalistes alors qu'il se trouvait à bord d'Air Force One, en route vers la Floride depuis Washington.

Le commentaire de M. Trump est intervenu un jour après que les États-Unis ont dit à Delhi qu'ils pourraient bientôt reprendre l'achat de pétrole vénézuélien pour aider à remplacer les importations de pétrole russe, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait de la question.

L'effort des États-Unis pour fournir du brut vénézuélien à l'Inde intervient alors que Washington cherche àréduire lesrevenuspétroliers qui financent la Russie dans sa guerre en Ukraine.

Trump a imposé des droits de douane de 25 % aux pays qui achètent du pétrole vénézuélien, y compris l'Inde, enmars de l'année dernière.

M. Trump a également déclaré samedi que la Chine était également invitée à conclure un accord avec les États-Unis pour acheter du pétrole vénézuélien.

Etats-Unis / Iran
Pétrole et parapétrolier
Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
177,020 USD NYSE +3,43%
CONOCOPHILLIPS
104,230 USD NYSE +1,39%
EXXON MOBIL
141,610 USD NYSE +0,86%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,525 USD NYSE +0,45%
Pétrole Brent
70,70 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
65,73 USD Ice Europ +0,21%
VALERO ENERGY
181,550 USD NYSE -0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank