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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENI ENI.MI doit présenter ce jeudi son plan stratégique.

* BENETEAU CHBE.PA a annoncé mercredi anticiper un rebond de ses ventes et de ses marges pour cette année. Le groupe va proposer un dividende de 0,20 euro par action.

* DEEZER DEEZR.PA - La plateforme française de "streaming" musical a fait état mercredi de son tout premier bénéfice annuel, grâce notamment à des partenariats qui ont dopé la croissance du nombre d'abonnés.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

BENETEAU
6,595 EUR Euronext Paris -1,05%
DEEZER
1,100 EUR Euronext Paris -1,79%
ENI
23,070 EUR MIL -1,18%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,73 USD Ice Europ +1,90%
Pétrole WTI
97,55 USD Ice Europ -1,56%
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