* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ENI ENI.MI doit présenter ce jeudi son plan stratégique.
* BENETEAU CHBE.PA a annoncé mercredi anticiper un rebond de ses ventes et de ses marges pour cette année. Le groupe va proposer un dividende de 0,20 euro par action.
* DEEZER DEEZR.PA - La plateforme française de "streaming" musical a fait état mercredi de son tout premier bénéfice annuel, grâce notamment à des partenariats qui ont dopé la croissance du nombre d'abonnés.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4
(Rédigé par Claude Chendjou)
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