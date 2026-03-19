information fournie par Reuters • 19/03/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENI ENI.MI doit présenter ce jeudi son plan stratégique.

* BENETEAU CHBE.PA a annoncé mercredi anticiper un rebond de ses ventes et de ses marges pour cette année. Le groupe va proposer un dividende de 0,20 euro par action.

* DEEZER DEEZR.PA - La plateforme française de "streaming" musical a fait état mercredi de son tout premier bénéfice annuel, grâce notamment à des partenariats qui ont dopé la croissance du nombre d'abonnés.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4

(Rédigé par Claude Chendjou)