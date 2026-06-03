Trump confirme avoir traité Netanyahu de "putain de cinglé"

(actualisé avec Israël, déclarations de Trump)

Le président américain Donald Trump a reconnu avoir traité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de "putain de cinglé" ("fucking crazy") lors d'un échange téléphonique émaillé d'injures, alors que Washington tentait de négocier une fin des hostilités avec l'Iran.

Interrogé sur ces propos lors d'un entretien diffusé mercredi, Donald Trump a confirmé avoir tenu ces mots, en réponse à une question évoquant une information du site Axios selon laquelle il aurait également reproché au dirigeant israélien son manque de reconnaissance.

"Je l'ai fait", a répondu Donald Trump au podcast "Pod Force One".

"Je ne dirais pas que j'étais en colère. J'étais simplement un peu agacé par sa poursuite des combats au Liban, voyez-vous."

Le président américain a toutefois assuré qu'il entretenait de très bonnes relations avec Benjamin Netanyahu.

Selon Axios, qui cite un responsable américain s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, Donald Trump aurait déclaré lundi au Premier ministre israélien: "Tu es un putain de cinglé. Sans moi, tu serais en prison. Je te sauve les miches. Tout le monde te déteste. Tout le monde déteste Israël à cause de ça".

Donald Trump a ajouté lors de l'entretien: "A un moment, j'ai dit 'Bibi, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça."

Aucun responsable israélien n'a commenté publiquement les informations d'Axios, mais la presse israélienne a cité les déclarations de plusieurs sources qui minimisent la portée des propos du président américain coutumier des saillies ordurières.

Dans le podcast en question, Donald Trump récuse toute influence israélienne dans sa décision d'attaquer l'Iran, répondant ainsi à des critiques qui laissent entendre qu'il a été délibérément entraîné dans le conflit par Benjamin Netanhayu.

"C'est moi qui ai commencé", a-t-il dit. "J'ai commencé parce que nous ne pouvons pas les laisser obtenir l'arme nucléaire."

"Evidemment, ça arrange bien Israël parce qu'ils auraient été attaqués. Il n'y aurait plus d'Israël. Vous savez quoi ? Sans moi, il n'y aurait plus d'Israël à l'heure où je vous parle."

(Doina Chiacu; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)