 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump annonce un accord pétrolier entre les USA et le Venezuela
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 04:05
Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec précisions, photo disponible)

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis et le Venezuela avaient conclu un accord pétrolier qui voit Washington prendre le contrôle d'un cinquième des réserves de pétrole vénézuéliennes.

Donald Trump a donné peu de détails sur l'accord, disant seulement que les Etats-Unis s'étaient assuré un contrôle majoritaire sur plus de 65 milliards de barils de pétrole provenant des réserves vénézuéliennes via un partenariat avec des entreprises privées.

La présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez a salué l'accord, affirmant qu'il stimulerait l'économie et les recettes du gouvernement.

"Ces investissements contribueront non seulement à la reprise et à la modernisation de notre industrie, mais aussi à la croissance économique de notre pays, à la sécurité énergétique de notre hémisphère, et à un meilleur équilibre des marchés internationaux", a-t-elle dit dans un communiqué.

Cette annonce intervient après des semaines de négociations entre les deux pays pour parvenir à un accord qui verrait les entreprises américaines obtenir un accès à long terme à un ensemble de gisements pétroliers du Venezuela. Les Etats-Unis verraient en outre les réserves de pétrole constituées dans ces gisements leur être garanties.

Les responsables vénézuéliens se préparent à signer l'accord la semaine prochaine.

Depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis à Caracas en janvier dernier, Washington tente de s'assurer des flux stables de pétrole vénézuélien, tout en promouvant les investissements américains dans le secteur énergétique du pays.

L'administration Trump est sous pression à l'approche des élections de mi-mandat, notamment en raison de la hausse des prix du carburant.

(Jarrett Renshaw, Costas Pitas, Christian Martinez, Marianna Parraga, Timothy Gardner et Vivian Sequera; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran
Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,37 USD Ice Europ -0,02%
Pétrole WTI
83,45 USD Ice Europ -0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quelque 273.000 électeurs sont invités à répondre à la question suivante: "L'Islande doit-elle rouvrir les négociations d'adhésion avec l'Union européenne?" ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    Les Islandais votent sur une reprise des négociations d'adhésion à l'UE
    information fournie par AFP 29.08.2026 04:34 

    Rouvrir la porte à Bruxelles ou la laisser fermée? Les Islandais votent samedi dans un référendum sur une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne, un thriller électoral scruté de près à Bruxelles. Dans le sillage de la crise financière qui avait ... Lire la suite

  • Le Venezuela dispose des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, avec plus de 303 milliards de barils ( AFP / Margioni BERMÚDEZ )
    Les Etats-Unis et le Venezuela annoncent un accord pétrolier "historique"
    information fournie par AFP 29.08.2026 04:21 

    Washington et Caracas ont annoncé vendredi avoir conclu un accord pétrolier "historique", qui verra les Etats-Unis prendre le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils des réserves du Venezuela. Dans un message publié sur Truth Social, le président ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure aux journées d'été du PS à Blois, France, le 28 août 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    A Blois, le patron du PS Olivier Faure sous pression
    information fournie par AFP 29.08.2026 04:19 

    Le patron des socialistes, Olivier Faure, qui doit prononcer un discours au deuxième jour des journées d'été du PS, se retrouve sous pression alors qu'une partie de ses opposants socialistes a choisi de soutenir Raphaël Glucksmann à la primaire de la gauche. Pressé ... Lire la suite

  • Vue aérienne de Devighat, après des inondations meurtrières le 27 août 2026 au nord de Katmandou au Népal, à la frontière avec le Tibet ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et en Chine
    information fournie par AFP 29.08.2026 04:09 

    Près de 2.500 personnes sont portées disparues samedi à la suite des crues soudaines et des glissements de terrain ayant frappé à la frontière entre le Népal et sur le territoire chinois du Tibet. Ces catastrophes survenues mercredi ont fait près de 600 morts, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,37 -0,02%
Or
4 458,8 0,00%
CAC 40
8 401,18 +0,98%
EUR/USD SPOT
1,15822 0,00%
TOTALENERGIES
74,67 +0,67%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank