Trump annonce un accord pétrolier entre les USA et le Venezuela

(Actualisé avec précisions, photo disponible)

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis et le Venezuela avaient conclu un accord pétrolier qui voit Washington prendre le contrôle d'un cinquième des réserves de pétrole vénézuéliennes.

Donald Trump a donné peu de détails sur l'accord, disant seulement que les Etats-Unis s'étaient assuré un contrôle majoritaire sur plus de 65 milliards de barils de pétrole provenant des réserves vénézuéliennes via un partenariat avec des entreprises privées.

La présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez a salué l'accord, affirmant qu'il stimulerait l'économie et les recettes du gouvernement.

"Ces investissements contribueront non seulement à la reprise et à la modernisation de notre industrie, mais aussi à la croissance économique de notre pays, à la sécurité énergétique de notre hémisphère, et à un meilleur équilibre des marchés internationaux", a-t-elle dit dans un communiqué.

Cette annonce intervient après des semaines de négociations entre les deux pays pour parvenir à un accord qui verrait les entreprises américaines obtenir un accès à long terme à un ensemble de gisements pétroliers du Venezuela. Les Etats-Unis verraient en outre les réserves de pétrole constituées dans ces gisements leur être garanties.

Les responsables vénézuéliens se préparent à signer l'accord la semaine prochaine.

Depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis à Caracas en janvier dernier, Washington tente de s'assurer des flux stables de pétrole vénézuélien, tout en promouvant les investissements américains dans le secteur énergétique du pays.

L'administration Trump est sous pression à l'approche des élections de mi-mandat, notamment en raison de la hausse des prix du carburant.

(Jarrett Renshaw, Costas Pitas, Christian Martinez, Marianna Parraga, Timothy Gardner et Vivian Sequera; version française Camille Raynaud)