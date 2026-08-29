Les disparus dans les crues dévastatrices au Népal et en Chine

Vue aérienne de Devighat, après des inondations meurtrières le 27 août 2026 au nord de Katmandou au Népal, à la frontière avec le Tibet ( AFP / Prabin RANABHAT )

Près de 2.500 personnes sont portées disparues samedi à la suite des crues soudaines et des glissements de terrain ayant frappé à la frontière entre le Népal et sur le territoire chinois du Tibet.

Ces catastrophes survenues mercredi ont fait près de 600 morts, selon les données officielles.

Voici les derniers bilans toujours provisoires disponibles :

Près de 2.500 disparus

Le Népal a annoncé vendredi que le nombre total des personnes portées disparues de son côté de la frontière était désormais de 1.924, soit considérablement plus qu'auparavant.

Le dernier chiffre en date fourni à ce sujet pour le Tibet était, samedi matin, de 554, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Au total, le nombre des disparus s'élève donc samedi à au moins 2.478.

Un peu moins de 800 étrangers

Officiellement, au Népal, on était toujours sans nouvelles de 517 étrangers, dont 473 touristes, a précisé vendredi l'office national du tourisme.

Jeudi, les autorités chinoises avaient chiffré à 260 le nombre des étrangers portés disparus au Tibet.

Cela porte le nombre total des étrangers avec lesquels aucun contact n'a pu être établi à au moins 777.

Népal

Selon les chiffres communiqués vendredi par l'Office du tourisme du Népal, 149 touristes népalais sont portés disparus.

L'agence népalaise de gestion des catastrophes a avancé le chiffre de 127.

Chine

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que près de 100 ressortissants chinois figuraient parmi les personnes portées disparues au Népal.

L'Office du tourisme du Népal a affirmé que tout contact était perdu avec huit Chinois.

Ce chiffre s'ajoute à celui de 554 personnes dont on est sans nouvelles du côté chinois de la frontière.

Inde

Les chiffres de l'Office du tourisme du Népal ont fait état vendredi de 98 ressortissants indiens portés disparus.

Etats-Unis

Quatre-vingt-dix citoyens américains sont portés disparus, a annoncé jeudi le département d'Etat.

De son côté, l'Office du tourisme du Népal a déclaré vendredi que leur nombre était de 65.

Ukraine

L'Office du tourisme du Népal a évalué vendredi à 61 le nombre des Ukrainiens toujours portés disparus.

L'ambassade d'Ukraine à Katmandou a annoncé peu après qu'ils étaient 62.

Malaisie

L'Office du tourisme du Népal a avancé le chiffre de 51 Malaisiens.

Australie

Le secrétaire d'Etat australien chargé de l'immigration a indiqué samedi que 41 Australiens étaient portés disparus.

L'Office du tourisme du Népal a pour sa part parlé de 35.

Royaume-Uni

Trente-trois Britanniques sont portés disparus, a fait savoir vendredi l'Office du tourisme du Népal.

Lettonie

Vingt-neuf Lettons sont portés disparus, a déclaré vendredi l'Office du tourisme du Népal.

Canada

L'Office du tourisme du Népal a signalé vendredi que 25 Canadiens figuraient parmi les disparus.

Le ministère canadien des Affaires étrangères a évalué ce chiffre à "environ 30" - il comprend aussi des résidents permanents au Canada - à la fois au Népal et au Tibet.

Corée du Sud

L'Office du tourisme du Népal a dit vendredi que neuf touristes sud-coréens étaient portés disparus.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères avait annoncé mercredi être sans nouvelles de neuf travailleurs du secteur hydroélectrique.

Singapour

Neuf Singapouriens sont portés disparus, selon l'Office du tourisme du Népal.

Russie

Neuf Russes sont portés disparus, a assuré vendredi l'Office du tourisme du Népal.

Allemagne

Huit Allemands sont portés disparus, selon l'Office du tourisme du Népal.

Autres pays

Afrique du Sud : six (Office du tourisme du Népal)

Japon : cinq (Office du tourisme du Népal)

Nouvelle-Zélande : cinq (ministère des Affaires étrangères et Office du tourisme du Népal)

France : quatre (Office du tourisme du Népal et ministère français des Affaires étrangères)

Espagne : trois (ministère espagnol des Affaires étrangères)

Belgique : deux (Office du tourisme du Népal)

Hongrie : trois (ministère hongrois des Affaires étrangères). L'Office du tourisme du Népal a donné le chiffre d'une personne portée disparue.

Portugal : trois (gouvernement portugais). L'Office du tourisme du Népal a affirmé qu'un seul Portugais était porté disparu.

Pays-Bas : deux (Office du tourisme du Népal)

Italie : trois (ministère italien des Affaires étrangères). L'Office du tourisme du Népal a déclaré vendredi qu'une personne était portée disparue.

Irlande : deux (Office du tourisme du Népal)

Kazakhstan : trois (Office du tourisme du Népal)

Bélarus : une (Office du tourisme du Népal)

Finlande : une (Office du tourisme du Népal)

Israël : une (Office du tourisme du Népal)

Lituanie : une (Office du tourisme du Népal)

Philippines : une (Office du tourisme du Népal)

Serbie : une (Office du tourisme du Népal)

Suisse : une (Office du tourisme du Népal)

Suède : une (ministère suédois des Affaires étrangères et Office du tourisme du Népal)

Vietnam : une (Office du tourisme du Népal)

Nationalités non confirmées

La Chine n'a fourni aucune ventilation par nationalité du nombre - 260 - des étrangers portés disparus communiqué jeudi pour la partie touchée relevant de sa juridiction.

Les nationalités des personnes ne faisant pas partie des groupes de touristes au Népal n'ont pas non plus été communiquées.