Trump annonce qu'il va lever les sanctions contre la Turquie et se prononcer sur la vente de F-35

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Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il lèverait les sanctions contre la Turquie et prendrait une décision concernant une éventuelle vente de F-35 àAnkara, alors qu'il entamait mardi une rencontre avec le président turc Tayyip Erdogan lors d'un sommet de l'Otan.

«Nous allons lever les sanctions», a déclaré Donald Trump aux journalistes qui l'interrogeaient sur les mesures imposées en vertu de la loi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).

En 2020, Washington avait imposé des sanctions CAATSA à la Turquie en raison de son acquisition de systèmes de défense aérienne russes S-400. Il avait également exclu Ankara du programme d’avions de combat F-35, une décision que la Turquie avait qualifiée d’injustifiée et d’illégale.

Donald Trump devait apporter son soutien à la vente potentielle de F-35 lors de sa visite à Ankara, ont indiqué mardi deux sources proches du dossier, même si les obstacles juridiques et législatifs n’ont pas encore été entièrement levés.

« C’est une décision que nous allons prendre », a déclaré Donald Trump. Il a ajouté que lui et Erdogan discuteraient également de commerce.