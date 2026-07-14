Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Des navires dans le détroit d'Ormuz, au large de Khor Fakkan, aux Emirats arabes unis, le 13 juillet 2026 ( AFP / - )

Voici les derniers développements mardi en lien avec le conflit au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis plusieurs jours entre l'Iran et les Etats-Unis.

Ormuz: la Chine exhorte les Etats-Unis et l'Iran à rétablir un trafic normal

"Respecter les droits et intérêts légitimes des Etats riverains du détroit d'Ormuz, et rétablir au plus tôt un trafic sûr et normal dans le détroit, constituent les aspirations communes de la communauté internationale", a indiqué Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point presse régulier.

Un navire touché par un missile au large d'Oman

Un navire a été visé par un missile en sortant du détroit d'Ormuz au large d'Oman, a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, qui précise que l'incident s'est produit lundi à 13 miles nautiques au sud-est de la ville omanaise de Limah.

Il n'était pas clair dans l'immédiat si cette attaque était la même que celle rapportée plus tôt par les Emirats arabes unis, qui ont dit que deux de leurs tankers avaient été visés par des missiles iraniens dans le détroit, tuant un membre d'équipage indien.

Le pétrole monte encore

Le prix du baril de pétrole Brent est remonté mardi à 85 dollars pour la première fois depuis plus d'un mois après une nouvelle salve de frappes américaines contre l'Iran, au lendemain d'une envolée spectaculaire de plus de 9%.

Vers 7H10 GMT, il gagnait encore 2,68% à 85,53 dollars. Son équivalent nord américain, le WTI, grimpait lui de 2,93% à 80,43 dollars.

Ormuz: les députés iraniens présentent un projet de loi

Le Parlement iranien a débuté ses travaux sur un projet de loi concernant le détroit d'Ormuz, a déclaré le chef de la commission parlementaire sur la sécurité nationale, sur fond d'affrontements avec les Etats-Unis pour le contrôle de cette voie stratégique.

Téhéran souhaite y instaurer un péage, tandis que le président américain Donald Trump a dit vouloir percevoir en échange de la protection du détroit "une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons", contraire au droit international censé garantir la liberté de navigation.

L'armée bahreïnie dit avoir intercepté des attaques iraniennes

Bahreïn a affirmé avoir intercepté plusieurs attaques iraniennes visant son territoire: "Les systèmes de défense aérienne (...) ont intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes perfides menées par l’Iran ce matin, mardi", a indiqué l'armée bahreïnie dans un communiqué, en accusant Téhéran de viser des civils.

Les Gardiens de la Révolution iraniens avaient annoncé plus tôt avoir frappé plusieurs installations à Bahreïn, dont un bâtiment hébergeant les forces américaines, selon la télévision d'Etat.

La Jordanie intercepte quatre missiles iraniens

L'armée jordanienne a annoncé avoir intercepté et détruit quatre missiles iraniens dans l'espace aérien du pays, précisant que cela n'avait pas entraîné de perte humaine ou dégât matériel.

Trump estime qu'un accord avec l'Iran est encore "possible"

Donald Trump a estimé qu'un accord était encore "possible" avec l'Iran, malgré le lancement de nouvelles frappes américaines et le rétablissement du blocus des ports iraniens.

Interrogé dans le Bureau ovale pour savoir s'il pensait qu'un accord avec Téhéran était envisageable, le président américain a répondu: "Oui, je pense qu'un accord est possible. Bien sûr que je le pense".

Nouvelle salve de frappes américaines contre l'Iran

Pendant une mission de cinq heures, "les forces américaines ont frappé des cibles militaires" dans plusieurs villes portuaires du sud de l'Iran, comme Bouchehr et Bandar Abbas, a détaillé le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Pour Lula, les Etats-Unis seraient des "pirates" s'ils taxaient le transit dans le détroit d'Ormuz

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a estimé que les Etats-Unis deviendraient des "pirates" s'ils imposaient une taxe aux navires transitant par le détroit d'Ormuz, comme évoqué par Donald Trump.

"Autrefois, on considérait cela comme de la piraterie", a déclaré Lula. "Pays important, les Etats-Unis, qui, je crois, ont longtemps combattu la piraterie, ne peuvent pas aujourd'hui se comporter en pirates", a-t-il ajouté.

Washington va rétablir le blocus naval des ports iraniens

Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis rétabliraient le blocus naval des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz après une reprise des affrontements d'une intensité inédite depuis le cessez-le-feu d'avril dans le conflit au Moyen-Orient.

"Nous rétablissons le +BLOCUS DE L'IRAN+ — ainsi nommé car il empêche uniquement les navires ou les clients de l'Iran d'entrer ou de sortir. Tous les autres pays bénéficieront d'un accès libre et équitable au détroit", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. L'armée américaine a dit qu'il entrerait en vigueur mardi à 20H00 GMT.