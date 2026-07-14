Lucid réfute les rumeurs de privatisation et de faillite après la chute de son cours boursier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lucid a déclaré disposer de liquidités suffisantes pour financer ses activités jusqu’à une date avancée de l’année prochaine

* Lucid a indiqué qu'AlixPartners ne recommandait pas le dépôt de bilan

* Le titre a chuté de 57 % pour atteindre 2,37 dollars dans l'après-midi

(Ajout d'informations sur les actions et de contexte aux paragraphes 4, 7 à 11)

Le groupe Lucid LCID.O a qualifié mardi de « totalement fausse » une publication de blog affirmant que la société envisageait une éventuelle opération de privatisation ou le dépôt d’une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11, après que l’action du constructeur de véhicules électriques a chuté de plus de 50 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière jamais observée.

Lucid a déclaré disposer de liquidités suffisantes pour financer ses activités jusqu’à une date bien avancée de l’année prochaine , et n'a pas constitué de comité spécial du conseil d’administration chargé d’étudier les scénarios évoqués. L’entreprise a également précisé que le cabinet de conseil en restructuration AlixPartners l’aidait à améliorer son exécution et ses opérations, et ne recommandait pas le dépôt de bilan.

Le blog « Electric-Vehicles » a rapporté qu’AlixPartners avait été chargé de présenter ses conclusions au conseil d’administration de Lucid avant sa prochaine réunion et que les scénarios à l’étude comprenaient la privatisation de la société ou le recours à la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, tout en précisant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

La cotation du titre a été suspendue à plusieurs reprises après 13 h (heure de l’Est) en raison de sa volatilité. Le titre a chuté de 57 % à 2,37 dollars dans l’après-midi avant de réduire ses pertes.

À 14 h 45 (heure de l'Est), le titre affichait une baisse d'environ 13 %.

AlixPartners n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les actions de Lucid ont perdu environ 99 % de leur valeur depuis l’entrée en bourse de la société, celle-ci peinant à dégager des bénéfices près de cinq ans après son introduction sur le marché.

Ce rapport intervient alors que Lucid fait l’objet d’une vaste restructuration sous la direction de Silvio Napoli , le directeur général , qui a pris ses fonctions en juin.

Le mois dernier, la société a annoncé qu’elle allait supprimer environ 18 % de ses effectifs aux États-Unis, supprimer le poste de directeur des opérations et rationaliser sa structure de direction afin de réduire les coûts et d’améliorer l’exécution.

Lucid a également annoncé une série de nominations à des postes de direction , notamment celle d’Alexander De Bock au poste de directeur financier, ainsi que la nomination de nouveaux responsables pour les fonctions technologie, service client, transformation et numérique.

En mai, Lucid a suspendu ses prévisions de production pour 2026, qui tablaient sur 25 000 à 27 000 véhicules, après que des problèmes liés aux fournisseurs ont perturbé les livraisons de son SUV Gravity, indiquant qu’elle fournirait des prévisions actualisées à l’issue d’un examen stratégique mené sous la direction de M. Napoli.

Malgré un soutien de plusieurs milliards de dollars de la part du Fonds public d’investissement saoudien, Lucid a été confrontée à une faible demande, à une consommation de trésorerie persistante et à des levées de fonds répétées, ce qui a conduit les investisseurs à s’interroger sur la rapidité avec laquelle l’entreprise pourra augmenter sa production et atteindre la rentabilité.