Trump affirme que les États-Unis concluront de nombreux accords avec l'Irak et en extrairont beaucoup de pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Trump aux paragraphes 2 et 3)

Le président Donald Trump a déclaré mardi aux journalistes, avant une rencontre avec le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, que les États-Unis concluraient de nombreux accords avec l’Irak et extrairaient beaucoup de pétrole de ce pays.

« L’Irak dispose d’un potentiel énorme grâce à son pétrole… et nous allons conclure de nombreux accords. Nous allons créer de nombreux emplois pour les deux pays, et nous allons extraire beaucoup de pétrole », a déclaré Trump, sans donner plus de détails.

« De grandes quantités de pétrole sont extraites, et ce sont les entreprises américaines qui s’en chargent – principalement des entreprises américaines désormais. »