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Selon Bloomberg News, le premier appareil matériel d'OpenAI sera une enceinte
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du code de mise en page des médias, sans modification du texte ni du titre)

OpenAI prévoit de commercialiser une enceinte sans écran comme premier produit matériel, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après qu’Apple AAPL.O a poursuivi en justice OpenAI et deux de ses anciens employés , les accusant d’avoir détourné ses secrets commerciaux afin de favoriser l’entrée du propriétaire de ChatGPT sur le marché du matériel grand public, ce qui marque une escalade spectaculaire des tensions déjà latentes entre les deux entreprises.

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