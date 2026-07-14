Selon Bloomberg News, le premier appareil matériel d'OpenAI sera une enceinte

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OpenAI prévoit de commercialiser une enceinte sans écran comme premier produit matériel, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après qu’Apple AAPL.O a poursuivi en justice OpenAI et deux de ses anciens employés , les accusant d’avoir détourné ses secrets commerciaux afin de favoriser l’entrée du propriétaire de ChatGPT sur le marché du matériel grand public, ce qui marque une escalade spectaculaire des tensions déjà latentes entre les deux entreprises.