Trump affirme qu'il conclura de nombreux accords avec l'Irak et qu'il en importera beaucoup de pétrole

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Le président Donald Trump a déclaré mardi aux journalistes que les États-Unis concluraient de nombreux accords avec l'Irak et importeraient de grandes quantités de pétrole de ce pays.