 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme qu'il conclura de nombreux accords avec l'Irak et qu'il en importera beaucoup de pétrole
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré mardi aux journalistes que les États-Unis concluraient de nombreux accords avec l'Irak et importeraient de grandes quantités de pétrole de ce pays.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
181,690 USD NYSE -0,29%
CONOCOPHILLIPS
110,750 USD NYSE -1,87%
EXXONMOBIL HLDG
144,610 USD NYSE +5,39%
Gaz naturel
2,90 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,220 USD NYSE -1,10%
Pétrole Brent
85,04 USD Ice Europ +2,06%
Pétrole WTI
79,38 USD Ice Europ +1,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 366,85 +0,03%
Pétrole Brent
84,97 +1,98%
2CRSI
28,2 -4,41%
NANOBIOTIX
36,2 +3,61%
SOITEC
102,75 +5,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank