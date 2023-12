Trêve des confiseurs, étrennes… Ces expressions spéciales fêtes à savourer !

(Crédits photo : Adobe Stock - Homme qui se réjouit de passer les fêtes en famille dans la bonne humeur)

Les expressions françaises amusantes sont nombreuses, au niveau national comme régional. La période des fêtes de Noël n'échappe pas à la règle avec des termes idiomatiques qui traversent les siècles en continuant d'être employés par nos aînés et les amoureux de la langue française. Qu'elles soient drôles, familières ou imagées, retrouvez 9 proverbes sur l'argent ou expressions françaises à succès sur le thème des fêtes de fin d'année pour épater ou amuser vos proches pendant les repas.

«Trêve des confiseurs» pour désigner la période entre Noël et le jour de l'an

Loin d'illustrer une période de tout repos pour les confiseurs, bien au contraire, cette appellation remonte aux vifs débats politiques entre parlementaires républicains, monarchistes et bonapartistes en décembre 1874 au sujet de la future constitution.

Finalement suspendus, ils ont donné lieu à une pause pendant les fêtes afin de ne pas pénaliser le commerce parisien. Cette parenthèse dans les discussions au sommet de l'Etat perdure encore pendant cette période calme, pendant laquelle peu de décisions majeures sont prises (1).

«Au nouvel an, étrennes aux enfants»

Cette tradition des étrennes provient de l'antiquité romaine qui avait instauré des dons en nature (verveine, miel, dattes, figues…) aux magistrats.

Avec le temps, les étrennes sont devenues des sommes d'argent versées à Noël ou début janvier aux personnes dévouées (facteur, pompier, gardien…) et aux enfants de notre entourage. Selon leur montant, les étrennes peuvent être directement réutilisées ou placées sur un compte épargne jeune .

«S'embrasser sous le gui» le 1er janvier pour porter bonheur

Cette expression romantique s'emploie pour inciter les couples à s'embrasser sous la couronne de gui, dont la plante est censée leur offrir un amour éternel et sans rupture.

Ce folklore autour du «Rameau d'or» aurait des origines celtes, nordiques ou anglaises. Symbole de vitalité et de fertilité, il est suspendu à l'occasion du nouvel an au-dessus d'une porte ou dans une entrée pour porter chance aux convives.

Pendant cette période festive, la phrase suivante était souvent entonnée : «Au gui l'an neuf !»

«Au premier de l'an, fais deux crêpes pour avoir de l'argent»

Cette formule superstitieuse d'origine française conseille de faire cuire deux crêpes le premier jour de l'année pour s'assurer des rentrées d'argent suffisantes le reste du temps. Si vous êtes gourmand et curieux de tester la véracité de cette croyance, pensez à préparer une mini pâte à crêpes dès le 1er janvier.

«Enguirlander» pour marquer un désaccord ou une dispute

Le sens premier signifie orner le sapin avec des guirlandes ; sa version vieillie correspond aux éloges et compliments excessifs formulés à l'égard d'une personne pour lui plaire à tout prix.

En revanche, dans le langage familier, il a pour définition le fait de réprimander quelqu'un. Cette expression se rapproche de celle-ci : «Se faire habiller pour l'hiver.» Avec la différence que les médisances ou critiques sont dans ce dernier cas plutôt énoncées dans le dos de quelqu'un.

«Ne pas y passer le réveillon» pour formuler son impatience

Assez familière, elle s'emploie quand on ne veut ni attendre longtemps, ni perdre son temps à faire quelque chose qui a peu d'intérêt ou que l'on juge inutile. En la choisissant, l'interlocuteur manifeste une forme d'agacement.

«Givre à Noël, cent écus dans votre escarcelle»

Un temps glacial avec du givre promettait au XIXe siècle à celui qui le subissait (peut-être pour le réconforter ?) des pièces d'or dans sa bourse suspendue à la ceinture. Cette perspective financière, même illusoire, permettait de mieux supporter dans les campagnes la rudesse de telles conditions météorologiques.

«Bon an, mal an» pour la notion de moyenne obtenue dans la durée

Cette formule remonte au Moyen-âge et fait référence à l'alternance de bonnes et mauvaises récoltes selon les années, qui touchaient les agriculteurs. Sans évolution des surfaces cultivées ou des techniques employées, des variations des quantités n'étaient pas rares selon les conditions climatiques de l'année.

«S'il pleut la nuit de la nouvelle année, le laboureur n'aura guère de denrées»

Cet adage d'origine lorraine en disait long sur le stress des paysans qui n'avaient, comme aujourd'hui, pas de prise sur les aléas de la Nature. Si les récoltes s'avéraient gâchées, c'étaient leur alimentation et leurs revenus de l'année qui étaient compromis. La suite du proverbe est du même style : «Et [le laboureur] n'aura pas de bon vin pour noyer son pauvre chagrin.»

A savoir <strong>Envie d'aller plus loin ? </strong> Pour maîtriser davantage et pérenniser les expressions françaises, qu'elles soient liées à l'argent, romantiques ou humoristiques, pensez à vous procurer des livres dédiés qui occuperont vos longues soirées d'hiver. A la Fnac (partenaire The Corner*), vous aurez l'embarras du choix. Nous pouvons vous conseiller parmi la pléthore de recueils consacrés au sujet : «Comme on dit chez nous : le grand livre du français de nos régions» de Mathieu Avanzi (24,90 euros l'unité), «500 Expressions populaires décortiquées» de Jean Maillet (14,90 euros l'unité) et «Les 1001 Expressions des Français» de George Planelles (16,90 euros l'unité). Des quiz ludiques en ligne existent également afin de vérifier facilement ses connaissances en la matière.

Avec ces quelques révisions d'expressions françaises spéciales argent et fêtes de fin d'année, vous pourrez tester leur impact auprès de votre entourage. La règle d'or : expliquer l'origine et le contexte du terme idiomatique en cas d'incompréhension de votre interlocuteur. Bonnes fêtes familiales avec des retrouvailles gourmandes et culturelles !

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez : Fnac. Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner.

Poursuivre la lecture

Saga bancaire de l'été 3/3 : découvrez ces 6 mots nouveaux sur la finance durable

Test : saurez-vous retrouver ces 10 villes françaises cachées derrière leur surnom ?

(1) https://www.bnf.fr/fr