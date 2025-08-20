 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* IPSOS ISOS.PA a annoncé mardi la nomination de Jean-Laurent Poitou au poste de nouveau directeur général du groupe, en remplacement de Ben Page, dont le mandat se terminera le 15 septembre.

* DRONE VOLT ALDRV.PA et TOTALENERGIES TTEF.PA ont conclu un partenariat stratégique.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

