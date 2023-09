Saga bancaire de l'été 3/3 : découvrez ces 6 mots de la finance durable

(Crédits photo : Adobe Stock - homme plaçant son argent en faveur d'une finance durable, respectueuse de la planète

Si vous êtes à la fois amateur de finance et fervent défenseur de la langue française, vous apprécierez sans doute de retrouver ici les équivalences de ces termes anglais ou experts de la finance durable, dans la langue de Molière. Voici une sélection de 6 mots très tendance qu'il vaut mieux maîtriser pour bien placer son argent, au profit… de vous et de la planète !

Finance durable : de quoi s'agit-il exactement et comment la reconnaître ?

Comme le décrit, Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic et membre du groupe d'experts de haut niveau sur la finance durable à la Commission européenne, la finance durable est « un méta concept qui embarque des considérations environnementales et sociales dans tous les métiers et toutes les dimensions de la finance » (1).

Cette notion se traduit dans plusieurs domaines et activités :

La gestion d'actifs tenant compte de critères ESG.

Les prêts écoresponsables.

Les financements de projets à dimension environnementale.

La mesure et la maîtrise des risques sociaux, environnementaux et climatiques.

Crowdfunding : la recherche de financements pour les uns et de sens pour les autres

Plus connu en France sous l'appellation de financement participatif, le crowdfunding consiste pour le porteur d'un projet (un particulier, une association, une collectivité territoriale…) à collecter des fonds sur internet, via un système de plateformes en ligne, qui peuvent prendre différentes formes : un don, un prêt ou l'acquisition de titres d'une société.

La règle : le montant du financement participatif reçu doit être exclusivement alloué à la mise en œuvre du projet, comme cela a été présenté au départ aux contributeurs. (2)

ESG : des critères pour protéger le vivant et garantir la transparence des organisations

Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) constituent les trois piliers de l'analyse extra-financière, c'est-à-dire le bilan non financier qui sera fait d'une organisation et qui sera basé sur la bonne prise en compte, dans sa stratégie, des enjeux écologiques, humains et éthiques. Par exemple, la qualité des ressources humaines (dialogue social, parité femmes/hommes, formations…) et le traitement des actionnaires minoritaires (pédagogie, clarté des informations…) font partie des critères qui sont évalués. (3). Sur Boursorama, les critères ESG de 4.000 sociétés sont présentés en détail sous l'onglet "durabilité".

Green bonds, blue bonds : un panel de couleurs autour de la finance durable

Les green bonds ou obligations vertes, consistent en des levées de fonds destinées à financer la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Cette source de financement est précieuse pour tous les acteurs mobilisés dans ce domaine. La France souhaite se démarquer en devenant leader sur ce marché porteur.

Les blue bonds, ou obligations bleues, fonctionnent comme les green bonds mais concernent la protection des mers et océans. Les financements obtenus sous forme d'obligations servent à l'établissement de zones de pêche, de réserves naturelles préservées et de captation de carbone.

Greenwashing : gare aux fausses promesses

Souvent dénoncé par les ONG ou les activistes du climat, le greenwashing est une stratégie de communication utilisée par certaines sociétés pour mettre en avant l'argument écologique de manière excessive ou trompeuse pour améliorer son image auprès de ses partenaires ou du grand public.

ISR : un label pour un investissement durable et impactant

L'investissement socialement responsable (ISR) désigne l'intégration des critères ESG dans les décisions d'investissements auprès des entreprises privées ou des entités publiques. En France, les fonds ayant une démarche ISR sont distingués par le Label ISR. Ce label a été créé et soutenu par le ministère de l'Economie et des Finances. Sur Boursorama, il est affiché sur toutes les fiches des fonds ou ETF éligibles.

Pensez-y : Boursorama Banque propose à ses clients 3 profils de gestion avec des supports ETF 100% ISR pour faire rimer retraite avec investissement responsable !

Taxonomie : le lexique européen pour répertorier les activités économiques vertueuses

Le règlement «Taxonomie» adopté en 2020 se compose de la liste d'activités compatibles avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne. Cette classification, avec ses définitions précises partagées par tous, limite ainsi le nombre de sociétés ou organisations qui usent d'une stratégie trompeuse de « greenwashing » pour se mettre en avant ou attirer des clients.

Quelques chiffres (4) :

67 secteurs visés.

90 activités économiques concernées.

1 objectif durable au minimum à poursuivre sur 6 qui œuvrent en faveur de l'atténuation des impacts sur la planète et de l'adaptation au changement climatique.

2 nouvelles activités durables qui viennent de rejoindre la liste initiale : le gaz et le nucléaire.

Concernant l'assurance-vie chez Boursorama Banque, 80% des fonds sont éligibles à la Taxonomie Européenne.

En tant qu'acteur majeur de la finance, le secteur bancaire explore de nouveaux moyens d'apporter à ses clients de la transparence sur ses activités et sur les investissements verts ou écoresponsables qu'il recommande. En jonglant avec ces nouveaux mots, vous serez aguerri pour mieux appréhender et apprécier son offre de produits !

Parcourez aussi l'épisode 1 et l'épisode 2 de notre saga bancaire de l'été.

(1) https://www.cercledesepargnants.com/2021/06/03/entretien-avec-anne-catherine-husson-traore-directrice-general-novethic/

(2) https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F33957

(3) https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/glossaire-de-la-finance-durable

(4) https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/283166-neutralite-carbone-la-taxonomie-europeenne-en-six-questions