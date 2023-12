Quels produits d'épargne pour placer les étrennes de vos enfants ?

Crédit photo : 123RF

À Noël, les enfants reçoivent parfois une somme d'argent en guise de cadeau. Selon les familles, les montants varient sensiblement et les enfants n'ont pas toujours vocation à s'en servir immédiatement. Découvrez les meilleures options d'épargne pour placer les étrennes de vos enfants.

Le livret A : un classique pour les petits épargnants

Le Livret A est souvent le premier produit d'épargne auquel les parents pensent pour placer les étrennes de leurs enfants. Ce livret d'épargne réglementé est particulièrement adapté pour les jeunes épargnants grâce à sa simplicité et sa sécurité. Parmi ses avantages, vous trouverez :

La sécurité des fonds : les sommes déposées sur un Livret A sont garanties par l'État, offrant une sécurité optimale pour les épargnants.

La rémunération attractive : depuis le 1er février 2023, le Livret A bénéficie d'un taux de rémunération de 3%. Ce taux restera en vigueur jusqu'en 2025.

La disponibilité immédiate : les fonds déposés sur un Livret A restent disponibles à tout moment. Cela offre une grande flexibilité, permettant aux parents ou aux enfants de disposer des sommes quand bon leur semble.

L'exonération fiscale : les intérêts générés par le Livret A sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Le Livret A est accessible dès la naissance et son plafond est actuellement de 22.950 euros.

L'assurance-vie : flexibilité et rendement potentiel

L'assurance-vie se distingue comme une solution d'épargne polyvalente et avantageuse, particulièrement adaptée pour les projets à moyen et long terme. C'est un choix judicieux pour les parents qui envisagent une épargne plus conséquente pour leurs enfants, avec des perspectives de rendement intéressantes grâce à la diversité des supports d'investissement (fonds en euros, unités de compte, etc.). Il est en effet possible de choisir entre des fonds en euros, plus sécurisés, et des unités de compte, qui offrent un potentiel de rendement plus élevé, mais avec un risque plus important.

L'assurance-vie n'est pas limitée en termes de dépôts et les contrats peuvent être souscrits au nom d'un enfant, permettant aux parents de gérer les fonds jusqu'à sa majorité.

La fiscalité de l'assurance-vie est particulièrement attractive, surtout après huit ans de détention car les plus-values sont alors soumises à une imposition réduite.

Bien que l'argent placé dans une assurance-vie soit plus difficilement accessible que sur un Livret A, des retraits ou rachats partiels sont possibles, permettant ainsi une certaine flexibilité en cas de besoin. Ils impliquent bien souvent des frais.

Le futur PEAC : une nouvelle ère d'épargne pour les jeunes

Le projet de loi de finances pour 2024 introduit le Plan d'Épargne Avenir Climat (PEAC), un nouveau produit d'épargne destiné spécifiquement aux jeunes de moins de 21 ans. Le PEAC se concentre sur le financement de la transition écologique, alignant épargne et responsabilité environnementale. Les revenus générés par le PEAC seront exempts d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, rendant ce plan particulièrement attrayant sur le plan fiscal.