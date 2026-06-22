Treize morts et des dizaines de blessés après une explosion au sein du complexe de Ras Laffan, au Qatar

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* Les autorités confirment des décès et font état de 66 blessés

* Les autorités affirment qu'un « accident technique » est à l'origine de l'explosion

* L'explosion s'est produite lors de la remise en service de l'installation d'approvisionnement en gaz de Barzan

(Ajout de contexte, de citations et de détails tout au long de l'article) par Andrew Mills et Menna AlaaElDin

Treize personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une explosion survenue dans une installation de traitement du gaz située au sein de l'immense complexe industriel de Ras Laffan, au Qatar , a déclaré lundi le ministre qatari de l'Énergie.Il s'agitde l'un des accidents les plus meurtriers survenus dans l'industrie gazière depuis plus de deux décennies.

Les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) n’ont pas été touchées par l’explosion, a précisé le ministre qatari de l’Énergie, Saad al-Kaabi. La société publique QatarEnergy s’efforce de relancer les opérations de GNL à Ras Laffan, qui avaient été interrompues après une attaque iranienne en mars.

Les autorités ont indiqué qu’un « accident technique » s’était produit dimanche soir à l’usine locale de traitement de gaz de Barzan. La production de l’usine était complètement à l’arrêt depuis décembre 2025 en raison de travaux de maintenance urgents et n’avait repris que deux jours auparavant, a expliqué M. Kaabi aux journalistes.

La dernière catastrophe comparable remonte à 2004, avec l’explosion du complexe GNL de Skikda, en Algérie, qui avait fait 27 morts. Aucune des 66 personnes blessées et recevant des soins médicaux à la suite de l’explosion de Barzan ne se trouvait dans un état critique, a précisé M. al-Kaabi.

Les personnes tuées étaient de nationalité indienne et pakistanaise, a-t-il ajouté.

QatarEnergy a lancé une enquête approfondie sur les causes de l’accident, qui, a souligné M. Kaabi, n’était ni un acte de sabotage ni d’origine hostile et ne présentait aucun risque pour l’environnement.

“Les installations de GNL de QatarEnergy, le port de Ras Laffan et les autres opérations logistiques à Ras Laffan ne sont pas affectés par cette explosion et cet incendie, ce qui n’aura aucune incidence sur nos capacités d’exportation”, a-t-il ajouté.

Le Qatar, qui abrite une importante base militaire américaine, a été la cible d’attaques répétées de missiles et de drones iraniens pendant la guerre avec l’Iran, qui a bloqué environ 20% de l’approvisionnement mondial en GNL dans le Golfe avant que certaines livraisons ne reprennent récemment.

Le vaste site de production et d’exportation de GNL de Ras Laffan disposait d’une capacité de production annuelle de 77 millions de tonnes métriques avant qu’ une frappeiranienne début mars n’endommage deux trains de production, réduisant ainsi la production de 17%. Le directeur général de QatarEnergy a déclaré à Reuters qu’il faudrait trois à cinq ans pour réparer les dégâts .

LES DÉFIS DE LA MONTÉE EN PUISSANCE

Un certain nombre d’installations de production de pétrole et de gaz ont suspendu leur production pendant la guerre avec l’Iran, et cet incident met en évidence les défis auxquels sont confrontés les producteurs du Golfe alors qu’ils s’efforcent d’augmenter leur production.

Barzan alimente en gaz par gazoduc l’industrie locale et la production d’électricité, et peut produire du gaz de pétrole liquéfié ainsi que d’autres produits destinés à l’exportation.

La guerre a également contraint QatarEnergy à évacuer environ 10 000 travailleurs des plateformes offshore et des usines de traitement à terre. La société n’a signalé aucun blessé lors de l’attaque au missile du mois de mars.