Tous les regards se tournent vers les résultats des entreprises technologiques de la semaine prochaine après la récente vague de ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le Nasdaq et le S&P 500 en hausse; le Dow Jones en baisse

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500; les biens de consommation courante enregistrent les plus fortes baisses

* Le dollar et le pétrole brut américain progressent; l'or et le bitcoin reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établit à 4,85%

6 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

TOUS LES REGARDS SE TOURNENT VERS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES DE LA SEMAINE PROCHAINE APRÈS LA RÉCENTE VAGUE DE VENTES

La plupart des résultats du troisième trimestre du S&P 500 ont été publiés, mais la forte vague de ventes de jeudi, tirée par le secteur technologique, et les craintes liées au renforcement de la réglementation en matière d’IA pourraient inciter les investisseurs à suivre de près les résultats à venir de certaines grandes entreprises technologiques.

Les résultats de CoreWeave CRWV.O , d’Applied Materials

AMAT.O et de Cisco Systems CSCO.O sont tous attendus la semaine prochaine, tandis que le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O doit publier son rapport trimestriel le 17 novembre.

Selon les stratèges, les inquiétudes liées au secteur de l’IA font suite aux élections de mi-mandat de mardi, au cours desquelles les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain et remporté plusieurs élections clés au poste de gouverneur dans des États où les centres de données sont très présents, comme le Texas. Depuis des mois, les électeurs s’inquiètent des enjeux environnementaux et autres liés à l’essor des centres de données. Le Nasdaq .IXIC , indice à forte composante technologique, a enregistré jeudi sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis 19 mois, confirmant ainsi qu’il était en phase de correction.

La croissance des bénéfices en glissement annuel pour le troisième trimestre des entreprises de l’indice S&P 500 .SPX est désormais estimée à 33,4%, selon les données publiées vendredi par LSEG, qui s’appuient sur les résultats de 435 de ces entreprises. Cette dernière estimation est en hausse par rapport aux 30,6% enregistrés début octobre.

(Caroline Valetkevitch)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LES BAISSIERS PASSENT À L'ATTAQUE, LES HAUSSIERS RECULENT DANS LA DERNIÈRE ENQUÊTE DE SENTIMENT DE L'AAII CLIQUEZ ICI

UMICH: LES CONSOMMATEURS SE MONTRENT PLUS OPTIMISTES TOUT EN GARDANT UN ŒIL MÉFIANT SUR L'IA CLIQUEZ ICI

LES INVESTISSEURS PARTICULIERS SE RUENT VERS LA SORTIE ALORS QUE LES ÉLECTIONS DE MI-MANDAT ÉBRANLENT LE SECTEUR TECH CLIQUEZ ICI

LA « VAGUE BLEUE » POURRAIT REDÉFINIR LA PRÉSENCE DES CENTRES DE DONNÉES AUX ÉTATS-UNIS, SELON UBS CLIQUEZ ICI

IL VA FALLOIR SE METTRE AU TRAVAIL: ANALYSE APPROFONDIE DU RAPPORT SUR L'EMPLOI CLIQUEZ ICI

LA CHUTE DES TITRES LIÉS À L'IA MET À L'ÉPREUVE LE BOOM DES INVESTISSEMENTS; LES ANALYSTES Y VOIENT UNE RÉDUCTION DES RISQUES ET NON UNE RÉINITIALISATION DES FONDAMENTAUX CLIQUEZ ICI

REBOND DES TECHNOLOGIES ET DES PUCES, AU JOUR SUIVANT UNE FORTE CHUTE CLIQUEZ ICI

LES CONTRATS À TERME EMINI SUR LE NASDAQ ET LE S&P 500 EN HAUSSE, MAIS LEURS GAINS S'AMORTISSENT APRÈS LA PUBLICATION DES CHIFFRES DE L'EMPLOI CLIQUEZ ICI

BLUEBAY RENFORCE SON EXPOSITION À LA DETTE FRANÇAISE ET ITALIENNE CLIQUEZ ICI

MI-SESSION EN EUROPE: LE STOXX POURSUIT SA BAISSE, LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE RESTE STABLE CLIQUEZ ICI

LES MESURES DE RELANCE BUDGÉTAIRE ALLEMANDES PORTENT LEURS FRUITS CLIQUEZ ICI

LE STOXX SOFFRE, MAIS RESTE STABLE SUR LA SEMAINE CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE S'ABATTENT-ELLES SUR L'EUROPE? CLIQUEZ ICI

LA RÉALITÉ DE L'IA CLIQUEZ ICI