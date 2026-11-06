Cyberattaque: Crédit Mutuel Arkéa a récupéré "une partie" des 100 millions d'euros dérobés

Crédit Mutuel Arkéa a récupéré "une partie" des plus de 100 millions d'euros qui lui ont été dérobés lors d'une cyberattaque ( AFP / Fred TANNEAU )

Crédit Mutuel Arkéa a récupéré "une partie" des plus de 100 millions d'euros qui lui ont été dérobés lors d'une cyberattaque, a déclaré vendredi le président de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM), Daniel Baal.

"Crédit Mutuel Arkea a récupéré aujourd'hui déjà une partie", a déclaré sur France 5 sans préciser le montant Daniel Baal, président de la CNCM, qui chapeaute les différentes fédérations du Crédit Mutuel.

Il a confirmé que l'ordre de grandeur des montants dérobés est de plus de 100 millions d'euros. Le montant exact serait de 118 millions d'euros, selon le journal Le Télégramme.

Les investigations concernant cette cyberattaque révélée mercredi ont été confiées à l'Office anticybercriminalité (OFAC).

"Les cyberattaques, nous en avons tous les jours. (...) Heureusement, la grande majorité, la quasi-totalité des attaques sont déjouées", et cette lutte contre les cyberattaques représente "un des budgets les plus importants d'un système d'information", a souligné le dirigeant.

Si certaines sont motivées par "le gain financier", d'autres sont menées "juste pour déstabiliser" et "viennent de France ou de l'étranger", a-t-il précisé.

"Sur cette attaque-là, je ne peux absolument pas dire si elle est française ou étrangère", a déclaré Daniel Baal, qui dirige par ailleurs le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Il a rappelé que "Crédit Mutuel Arkea a été très clair en indiquant qu'aucun compte de particulier n'a été touché".

"Cela étant, si des comptes de particuliers avaient été touchés, ça ne veut pas dire qu'il y aurait eu un préjudice pour les particuliers, parce que bien entendu la banque aurait été largement en mesure de couvrir ce qui serait sorti des comptes des particuliers", a-t-il ajouté.

En cas de futures attaques, "je veux vraiment être très rassurant pour les clients, ce ne sont pas eux qui seraient les victimes, (...) notamment au Crédit Mutuel, il y a une telle solidité que cela ne remet absolument rien en cause. Et au-delà, il y aurait de toute manière la garantie des dépôts".

"C'est effectivement très préjudiciable pour la banque qui est l'objet d'une telle attaque, (...) mais ça ne met en aucune manière en cause la crédibilité, la force du système", a-t-il affirmé.

"Ce problème (...) doit servir de leçon. Je suis convaincu que l'ensemble de la place bancaire aujourd'hui regarde ce qui aurait pu éventuellement arriver", a ajouté le dirigeant.