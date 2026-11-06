Tesla abandonne son décevant pick-up Cybertruck au profit du prometteur robotaxi Cybercab

Des Cybertruck de Tesla stationnés sur un terrain de stockage à San Diego, en Californie, le 11 avril 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Tesla a décidé de jeter l'éponge concernant son Cybertruck, pick-up à la ligne futuriste dont les ventes n'ont jamais répondu aux ambitions affichées, au profit du tout nouveau Cybercab, destiné aux services de robotaxi qui illustre les nouvelles priorités du groupe: robotique et autonomie.

"Tesla va réduire progressivement la production du Cybertruck à Gigafactory Texas vers le milieu de l'année prochaine pour faire la place à la hausse de la production du Cybercab", a publié vendredi sur X Elon Musk, patron du constructeur américain.

Le multimilliardaire conservateur avait présenté le Cybertruck lors d'une soirée en grande pompe en décembre 2023 au siège du groupe à Austin (Texas).

"Je pense que c'est notre meilleur produit", avait-il alors lancé, "l'objet le plus exceptionnel sur la route. Le futur va enfin ressembler au futur."

"C'est mieux qu'un pick-up et mieux qu'une voiture de sport, réunis en un", avait-il poursuivi.

Tirs de mitraillette sur les portes sans occasionner de trou, traction d'un engin de chantier ou d'un réacteur de fusée, course remportée face à une Porsche 911, Elon Musk avait donné dans le grand spectacle.

Mais l'homme le plus riche du monde s'est ensuite engagé en 2024 au plus près de la campagne présidentielle de Donald Trump, dépensant des centaines de millions de dollars pour le camp républicain.

Acentre-ville d’Austin, au Texas, le 3 septembre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les ventes mondiales de Tesla ont aussi été plombées par son engagement au sein du gouvernement Trump et son soutien à des gouvernements d'extrême-droite en Europe. Tesla a été ciblé par des actes de vandalisme, des appels au boycott et des manifestations.

Les ventes ont repris depuis, mais le Cybertruck n'a jamais rencontré le succès escompté. Fin 2023, Elon Musk anticipait une production de 250.000 exemplaires en 2025 et évoquait à l'époque un carnet de commandes dépassant le million.

Le constructeur n'a jamais donné de chiffres de production, ni de ventes du pick-up dont la silhouette angulaire semblait rebuter, tout comme son prix élevé. Au lancement, il coûtait de 60.990 dollars à 99.990 dollars en fonction des versions.

Demande "médiocre"

Un rappel opéré en mars 2025 par l'agence américaine de sécurité routière (NHTSA), qui avait concerné la totalité des Cybertrucks, avait donné une indication: 46.096 exemplaires, entre le 13 novembre 2023 et le 27 février 2025.

Un Cybertruck de Tesla circule près d’un site de Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) à Hawthorne, en Californie, le 8 juin 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

La société spatiale SpaceX, qui appartient également à Elon Musk et qui pourrait fusionner avec Tesla dans les prochaines années, est un client important. Les fusées sont notamment tractées par des Cybertruck sur les pas de tir.

L'arrêt "était écrit étant donné le prix élevé du Cybertruck et la demande médiocre", a indiqué à l'AFP Dan Ives, directeur de Yorkville Ives, soulignant que M. Musk était désormais "focalisé sur l'ère de la robotique et des robotaxis".

Garrett Nelson, de CFRA Research, évoque des précédents de production arrêtées après quelques années comme récemment concernant des véhicules électriques, notamment le pick-up F-150 Lightning de Ford (2022-2025).

Elon Musk n'a pas précisé vendredi si son pick-up serait fabriqué dans une autre usine, mais il a répondu à un tweet parlant de "fin d'une époque": "C'est vrai. Mais la flotte du Cybertruck va être là pendant longtemps".

Il a justifié cet arrêt de la production par l'essor du Cybercab, véhicule conçu spécifiquement pour opérer en robotaxi et lancé début septembre dans les rues d'Austin et, depuis peu, à Dallas.

Mais, au tout premier jour du lancement, la NHTSA a ouvert une enquête pour déterminer si le véhicule respectait les normes fédérales.

Un Cybercab de Tesla à Austin, le 3 septembre 2026 au Texas ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le Cybercab est un véhicule à la silhouette d'un coupé et à la carrosserie dorée, dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs, et équipé de portières papillon. Son coffre peut contenir jusqu'à deux valises de soute et deux valises cabine. Il peut transporter deux personnes.

Il avait été dévoilé en fanfare dans un studio de Hollywood en octobre 2024. A l'époque, Elon Musk avait évoqué la fabrication d'"au moins 2 millions de Cybercab par an", et jusqu'à quatre millions à terme dans plusieurs usines.

L'homme d'affaires a vanté début septembre les mérites du nouveau véhicule, "tout simplement un salon confortable sur roues avec une super télé et un son formidable".

D'après FSD Database, qui compile les données de l'agence chargée des véhicules à moteur (DMV) du Texas, Tesla avait enregistré vendredi 1.244 robotaxis.

Tesla assure ce service avec ses SUV grand public Model Y équipés du logiciel de conduite autonome depuis juin 2025, et des Cybercabs depuis septembre.