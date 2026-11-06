OpenAI maintient ses investissements dans les centres de données et prépare une nouvelle levée de fonds

OpenAI entend poursuivre le développement de ses infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis malgré la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat et les risques de durcissement réglementaire. Sa directrice financière, Sarah Friar, a confirmé vendredi à CNBC que l'entreprise continuerait d'investir pour répondre à la demande croissante de ses clients, tout en recherchant de nouveaux capitaux. Cette stratégie intervient alors que l'opposition locale aux centres de données s'intensifie et que les inquiétudes sur leur développement ont contribué à une correction boursière majeure des valeurs technologiques.

Pour faciliter l'implantation de nouvelles infrastructures, OpenAI a annoncé plusieurs mesures destinées à renforcer la transparence de ses relations avec les collectivités locales. L'entreprise renoncera notamment aux accords de confidentialité avec les responsables publics lors des discussions sur les futurs centres de données et facilitera l'accès des habitants aux informations concernant les projets et leurs conséquences potentielles. Cette initiative répond à la montée des oppositions politiques, particulièrement au Texas, où la nouvelle gouverneure Gina Hinojosa a fait du contrôle des centres de données un engagement de campagne. Jeudi, les craintes de restrictions réglementaires ont contribué à effacer environ 2.500 milliards de dollars de capitalisation sur le marché américain, affectant notamment les fabricants de semi-conducteurs et les fournisseurs d'infrastructures cloud.

Malgré ces turbulences, les investissements dans l'intelligence artificielle se poursuivent. Google a annoncé un projet de centre de données de 17 milliards de dollars dans le Wyoming, tandis que ByteDance envisagerait d'agrandir ses infrastructures au Brésil. OpenAI maintient également ses ambitions de financement, soutenues par une croissance de 70% de son activité au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent et par un doublement de la demande des entreprises. Sarah Friar considère cette dynamique comme un signe de l'adoption croissante des outils d'IA et un argument pour attirer de nouveaux investisseurs. Le groupe n'a toutefois pas précisé le montant de la levée de fonds envisagée.

La correction boursière pourrait néanmoins compliquer le financement des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, en particulier celles qui envisagent une introduction en Bourse. Anthropic, concurrent d'OpenAI, ferait ainsi face à des interrogations sur son calendrier de cotation prévu en novembre et sur sa valorisation potentielle de 1.500 milliards de dollars, jugée élevée par certains investisseurs. Plusieurs participants réclameraient des conditions plus favorables avant de s'engager. Ce contexte souligne le contraste entre la forte croissance commerciale du secteur et la prudence accrue des marchés face aux besoins de financement et aux perspectives de rentabilité. OpenAI entend néanmoins poursuivre simultanément ses investissements technologiques, ses démarches auprès des collectivités et sa recherche de capitaux.