information fournie par Reuters • 10/02/2026 à 15:41

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 74 à 95 dollars

* Aecom ACM.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 117,00 $ à 118,00 $

* Aecom ACM.N : UBS relève l'objectif de cours à 145 $ contre 143 $

* Allstate Corp ALL.N : Citigroup relève le cours cible de 216 à 221 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies réduit le prix cible à 141 $ contre 147 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ de 32 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $ auparavant

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Needham augmente le prix cible de 50 $ à 65 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Apa Corporation APA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 28 $

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 $ à 145 $

* Apollo APO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 162 $ contre 164 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays réduit le prix cible de 168 $ à 158 $

* Applovin Corp APP.O : UBS réduit le prix cible de 840 $ à 686 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible à 142 $ contre 166 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 140 à 165 dollars

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 18 $ contre 9 $

* Azz Inc AZZ.N : B. Riley augmente le prix cible de 140 $ à 167 $

* BD BDX.N : Citigroup réduit le prix cible de 233 $ à 232 $

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible à 190 $ de 220

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* BD BDX.N : RBC réduit le prix cible de 210 $ à 172 $

* BD BDX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 184 $ à 157 $

* Biogen BIIB.O : Wedbush relève le cours cible de 178 à 187 dollars

* Blackstone BX.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 161 $ contre 185 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 102 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève le prix cible à 41 $, contre 32 $ auparavant

* Brink's Co BCO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 138 $ à 163 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 56 $

* Callaway Golf Co CALY.N : Truist Securities relève le cours cible de 12 à 17 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 243 $ contre 209 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 256 $ contre 237 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 825,00 $ à partir de 735,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 155 $ à partir de 118 $

* Cencora COR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 419 $ à partir de 417 $

* Cencora Inc. COR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 405 à 429 dollars

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 30 $

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève le cours cible de 66 $ à 75 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 90 $, contre 100 $ auparavant

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le cours cible à 84 $ contre 81 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible de 49 $ à 72 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Corpay Inc CPAY.N : UBS augmente le prix cible de 315 à 380 dollars

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre 28 $ auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 46 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ de 45

* Dynatrace Inc DT.N : BMO réduit le prix cible de 56 $ à 45 $

* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 53 $

* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 50 $ de 65

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 50,00$ de 60,00

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible à 60$ de 55

* Dynatrace Inc DT.N : UBS réduit le prix cible à 40$ de 50

* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit le prix cible à 47$ de 57

* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Envista Holdings Corp NVST.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 24 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen relève le cours cible de 116 à 126 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities relève le prix cible à 252 $ contre 210 $

* Fedex Corp. FDX.N : Barclays relève le cours cible à 450 $ contre 360 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève le cours d'achat de "hold" à "buy"; abaisse le cours cible de 25 à 24 dollars

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : UBS réduit le prix cible de 320 à 300 dollars

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies relève le cours cible de 215 à 350 dollars

* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 57 $ contre 46 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 35,00 $ à 43,00 $

* GM GM.N : Benchmark relève le cours cible de 65 à 90 dollars

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC réduit le cours cible de 21 $ à 10 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 370 $, contre 410 $ auparavant

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 410,00 $ à 370,00 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen augmente le prix cible à 235 $ de 215 $

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $

* Ichor Holdings ICHR.O : B. Riley relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente le prix cible de 30 $ à 52 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève le prix cible de 36 à 48 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève le prix cible de 22 $ à 55 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer relève le cours cible de 32 $ à 36 $

* Intuit Inc INTU.O : BMO réduit le prix cible de 810 $ à 624 $

* Invo Fertility Inc IVF.O : Maxim Group relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* KKR KKR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 132 $ contre 167 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13$ contre 16

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 464 $ contre 440 $

* Maplebear Inc CART.O : Benchmark ramène le cours cible de 60 à 53 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 983 $ à 1 107 $

* Microbot Medical Inc MBOT.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 5

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 300 à 500 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 133 $, contre 164 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 79 dollars

* Nektar Therapeutics NKTR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 135 $ à 165 $

* Newmont NEM.N : Stifel augmente le prix cible de 120,00 $ à 175,00 $

* Northrop Grumman NOC.N : Argus Research augmente le prix cible de 625 $ à 785 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 149 $ à 165 $

* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 64,00 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 72 $

* Onsemi ON.O : B. Riley augmente le prix cible à 64 $ de 58 $

* Onsemi ON.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Onsemi ON.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 68 $

* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible à 70 $ contre 56 $

* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 72

* Onsemi ON.O : Needham relève le cours cible de 68 à 72 dollars

* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Onsemi ON.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75

* Onsemi ON.O : Truist Securities augmente le prix cible à 66 $ contre 57 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 225 $ contre 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel réduit le prix cible de 225 à 200 dollars

* PayPal PYPL.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 58 $

* Peloton PTON.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays augmente le prix cible à 127 $ contre 113 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 95,00 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 126 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de sous-pondération; PT 132 $

* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup augmente le prix cible à 224 $ de 188 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève le cours cible à 200 $ contre 187 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 24 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Snap-On Inc SNA.N : Roth MKM relève le cours cible de 385 à 409 dollars

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de 89

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève la note de "Surperformance" à "Achat fort"

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le prix cible de 150 $ à 175 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 206 $ à 188 $

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 155 $ à 177 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 64 $ à 58 $

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Unity Software Inc U.N : UBS réduit le prix cible à 32$ de 46

* Unity Software Inc. U.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Upwork Inc UPWK.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 27

* Upwork Inc UPWK.O : UBS réduit le prix cible à 23$ contre 26

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le cours cible de 83 $ à 91 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève le cours cible de 78 $ à 84 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; augmente le PT à $203 de $191

* Walmart, Inc. WMT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 140 $ de 130 $

* Waters Corp WAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 350,00 $ de 410,00 $

* Waters Corp WAT.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible 425

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 425 $ à 430 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 373 $

* Waters Corp WAT.N : UBS réduit le prix cible à 370 $ contre 395

* Werner Enterprises Inc WERN.O : UBS relève le cours cible de 25 à 33 dollars

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies ramène le cours cible à 295 $, contre 365 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Raymond James réduit le cours à surperformer à partir de strong buy

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 310 $ à 285 $

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

* Workday Inc WDAY.O : UBS réduit le prix cible à 170 $, contre 240 $ auparavant

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 73 $ à 61 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 13 $ à 7 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho réduit le prix cible de 12 $ à 10 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : UBS réduit le prix cible de 13 $ à 8,5 $

* Zoominfo Technologies, Inc. GTM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10

* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 41 $ à 52 $