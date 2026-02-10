 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-KKR, Sirius XM, Workday
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont KKR, Sirius XM Holdings Inc et Workday Inc.

FAITS MARQUANTS

* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 47 $ contre 57 $

* KKR & CO Inc KKR.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 132 $ contre 167 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 133 $ contre 164 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 74 à 95 dollars

* Aecom ACM.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 117,00 $ à 118,00 $

* Aecom ACM.N : UBS relève l'objectif de cours à 145 $ contre 143 $

* Allstate Corp ALL.N : Citigroup relève le cours cible de 216 à 221 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies réduit le prix cible à 141 $ contre 147 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : B. Riley augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : JP Morgan augmente le prix cible à 65 $ de 32 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $ auparavant

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Needham augmente le prix cible de 50 $ à 65 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Apa Corporation APA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 20 $ à 28 $

* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 155 $ à 145 $

* Apollo APO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 162 $ contre 164 $

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays réduit le prix cible de 168 $ à 158 $

* Applovin Corp APP.O : UBS réduit le prix cible de 840 $ à 686 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible à 142 $ contre 166 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 140 à 165 dollars

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 18 $ contre 9 $

* Azz Inc AZZ.N : B. Riley augmente le prix cible de 140 $ à 167 $

* BD BDX.N : Citigroup réduit le prix cible de 233 $ à 232 $

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible à 190 $ de 220

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 205 $ à 170 $

* BD BDX.N : RBC réduit le prix cible de 210 $ à 172 $

* BD BDX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 184 $ à 157 $

* Biogen BIIB.O : Wedbush relève le cours cible de 178 à 187 dollars

* Blackstone BX.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 161 $ contre 185 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève le cours cible de 92 $ à 102 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics Inc BBOT.O : Leerink Partners relève le prix cible à 41 $, contre 32 $ auparavant

* Brink's Co BCO.N : Truist Securities augmente le prix cible de 138 $ à 163 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 56 $

* Callaway Golf Co CALY.N : Truist Securities relève le cours cible de 12 à 17 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 243 $ contre 209 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 256 $ contre 237 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 825,00 $ à partir de 735,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 155 $ à partir de 118 $

* Cencora COR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 419 $ à partir de 417 $

* Cencora Inc. COR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 405 à 429 dollars

* Ceva Inc CEVA.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 30 $

* CG Oncology Inc CGON.O : Truist Securities relève le cours cible de 66 $ à 75 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 90 $, contre 100 $ auparavant

* Cms Energy Corp CMS.N : Jefferies relève le cours cible à 84 $ contre 81 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible de 49 $ à 72 $

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Corpay Inc CPAY.N : UBS augmente le prix cible de 315 à 380 dollars

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre 28 $ auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 46 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 190 $

* Doximity Inc DOCS.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ de 45

* Dynatrace Inc DT.N : BMO réduit le prix cible de 56 $ à 45 $

* Dynatrace Inc DT.N : BTIG réduit le prix cible de 67 $ à 53 $

* Dynatrace Inc DT.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 50 $ de 65

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 50,00$ de 60,00

* Dynatrace Inc DT.N : TD Cowen augmente le prix cible à 60$ de 55

* Dynatrace Inc DT.N : UBS réduit le prix cible à 40$ de 50

* Dynatrace, Inc. DT.N : Barclays réduit le prix cible à 47$ de 57

* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Barclays augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Edgewell Personal Care Company EPC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Envista Holdings Corp NVST.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 24 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

* Expand Energy Corp EXE.O : TD Cowen relève le cours cible de 116 à 126 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities relève le prix cible à 252 $ contre 210 $

* Fedex Corp. FDX.N : Barclays relève le cours cible à 450 $ contre 360 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Jefferies relève le cours d'achat de "hold" à "buy"; abaisse le cours cible de 25 à 24 dollars

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : UBS réduit le prix cible de 320 à 300 dollars

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies relève le cours cible de 215 à 350 dollars

* Galecto Inc GLTO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 57 $ contre 46 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 35,00 $ à 43,00 $

* GM GM.N : Benchmark relève le cours cible de 65 à 90 dollars

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC réduit le cours cible de 21 $ à 10 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 370 $, contre 410 $ auparavant

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 410,00 $ à 370,00 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : TD Cowen augmente le prix cible à 235 $ de 215 $

* Helmerich & Payne Inc. HP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $

* Ichor Holdings ICHR.O : B. Riley relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente le prix cible de 30 $ à 52 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Needham relève le prix cible de 36 à 48 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève le prix cible de 22 $ à 55 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Oppenheimer relève le cours cible de 32 $ à 36 $

* Intuit Inc INTU.O : BMO réduit le prix cible de 810 $ à 624 $

* Invo Fertility Inc IVF.O : Maxim Group relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* KKR KKR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 132 $ contre 167 $

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13$ contre 16

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 464 $ contre 440 $

* Maplebear Inc CART.O : Benchmark ramène le cours cible de 60 à 53 dollars

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève le cours cible de 983 $ à 1 107 $

* Microbot Medical Inc MBOT.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 5

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 300 à 500 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays réduit le prix cible à 133 $, contre 164 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le cours cible de 75 à 79 dollars

* Nektar Therapeutics NKTR.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 135 $ à 165 $

* Newmont NEM.N : Stifel augmente le prix cible de 120,00 $ à 175,00 $

* Northrop Grumman NOC.N : Argus Research augmente le prix cible de 625 $ à 785 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 149 $ à 165 $

* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 64,00 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 72 $

* Onsemi ON.O : B. Riley augmente le prix cible à 64 $ de 58 $

* Onsemi ON.O : Benchmark ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Onsemi ON.O : Citigroup augmente le prix cible de 66 $ à 68 $

* Onsemi ON.O : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 73 $

* Onsemi ON.O : JP Morgan augmente le prix cible à 70 $ contre 56 $

* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 70 $ de 72

* Onsemi ON.O : Needham relève le cours cible de 68 à 72 dollars

* Onsemi ON.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Onsemi ON.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 70 $ à 75

* Onsemi ON.O : Truist Securities augmente le prix cible à 66 $ contre 57 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 225 $ contre 235 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Stifel réduit le prix cible de 225 à 200 dollars

* PayPal PYPL.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 58 $

* Peloton PTON.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold

* Post Holdings, Inc. POST.N : Barclays augmente le prix cible à 127 $ contre 113 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 96,00 $ contre 95,00 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 126 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de sous-pondération; PT 132 $

* Ralliant Corp RAL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Baird réduit le prix cible de 39 $ à 27 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup augmente le prix cible à 224 $ de 188 $

* Simpson Manufacturing Co Inc SSD.N : Stephens relève le cours cible à 200 $ contre 187 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 24 dollars

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Snap-On Inc SNA.N : Roth MKM relève le cours cible de 385 à 409 dollars

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale

* Somnigroup International Inc SGI.N : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de 89

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève la note de "Surperformance" à "Achat fort"

* Tapestry Inc TPR.N : TD Cowen relève le prix cible de 150 $ à 175 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 206 $ à 188 $

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 155 $ à 177 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 64 $ à 58 $

* under Armour Inc UAA.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Unity Software Inc U.N : UBS réduit le prix cible à 32$ de 46

* Unity Software Inc. U.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Upwork Inc UPWK.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 23$ contre 27

* Upwork Inc UPWK.O : UBS réduit le prix cible à 23$ contre 26

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le cours cible de 83 $ à 91 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : RBC relève le cours cible de 78 $ à 84 $

* Vistra Corp VST.N : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; augmente le PT à $203 de $191

* Walmart, Inc. WMT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 140 $ de 130 $

* Waters Corp WAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 350,00 $ de 410,00 $

* Waters Corp WAT.N : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible 425

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners augmente le prix cible de 425 $ à 430 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 373 $

* Waters Corp WAT.N : UBS réduit le prix cible à 370 $ contre 395

* Werner Enterprises Inc WERN.O : UBS relève le cours cible de 25 à 33 dollars

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies ramène le cours cible à 295 $, contre 365 $ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Raymond James réduit le cours à surperformer à partir de strong buy

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 310 $ à 285 $

* Workday Inc WDAY.O : BTIG réduit le prix cible de 285 $ à 230 $

* Workday Inc WDAY.O : UBS réduit le prix cible à 170 $, contre 240 $ auparavant

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 73 $ à 61 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 13 $ à 7 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho réduit le prix cible de 12 $ à 10 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : UBS réduit le prix cible de 13 $ à 8,5 $

* Zoominfo Technologies, Inc. GTM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 6 $ de 10

* Zymeworks Inc ZYME.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 41 $ à 52 $

