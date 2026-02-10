Tesla dépose une plainte contre un membre du syndicat pour avoir enregistré secrètement une réunion du comité d'entreprise, selon un mémo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, paragraphes 4-5)

Tesla TSLA.O a déposé une plainte pénale contre un membre du syndicat allemand IG Metall pour avoir enregistré secrètement une réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue dans son usine près de Berlin mardi, selon une note au personnel vue par Reuters.

Tesla a confirmé le contenu du mémo, qui marque le dernier point bas dans les relations tendues entre IG Metall et le constructeur américain de véhicules électriques.

Un représentant d'IG Metall n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Andre Thierig, directeur de l'usine Tesla de Gruenheide, a déclaré dans le mémo que le membre externe d'IG Metall présent à la réunion y avait assisté en tant qu'invité et qu'il avait ensuite commencé à enregistrer à l'aide de son ordinateur.

Tesla a déclaré qu'une réunion du comité d'entreprise était un événement non public et que le fait de l'enregistrer constituait une infraction pénale.