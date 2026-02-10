La Bourse de Paris clôture en toute petite hausse, portée par Kering

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé de justesse dans le vert mardi, largement portée par le bond du cours du géant du luxe Kering , mais prudente en prévision de nombreux résultats d'entreprises et d'indicateurs très attendus aux Etats-Unis.

L'indice vedette CAC 40 a avancé de 4,60 points, à 8.327,88 points, en hausse de 0,06%. Lundi, il avait terminé en hausse de 0,60%.

Le CAC 40 a notamment profité mardi de la forte hausse de l'action de Kering (+10,90%, à 288 euros) après que le géant du luxe a publié un bénéfice annuel divisé par près de dix par rapport à l'année dernière, mais également un quatrième trimestre moins mauvais qu'attendu.

L'indice parisien a été "porté par Kering", qui était "l'événement du jour sur le marché français", sans que cela ait pour autant entraîné le reste du secteur, analyse pour l'AFP Nicolas Budin, responsable de la gestion actions chez Myria AM.

"C'est un marché qui est plutôt bien orienté sur la journée", résume Nicolas Budin, qui note que le CAC 40 navigue désormais "proche de ses records".

"On est dans la phase de résultats, donc les réactions peuvent être assez vives parce que le marché est quand même un petit peu sous pression", rappelle également M. Budin.

Plusieurs résultats sont attendus mercredi, parmi lesquels TotalEnergies ainsi que Dassault Systèmes, avant l'ouverture de la Bourse.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs scrutent cette semaine plusieurs indicateurs américains. La publication des ventes au détail pour le mois de décembre aux Etats-Unis, qui ont stagné malgré la période des fêtes de fin d'année, n'a pas fait bouger la place parisienne.

Dans la suite de la semaine, les investisseurs décortiqueront également les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis mercredi, suivis de l'inflation, toujours aux Etats-Unis, vendredi.

Ces deux indicateurs sont déterminants pour évaluer la future politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Plus l'inflation et l'activité sont faibles, plus l'institution monétaire sera susceptible de baisser ses taux, ce qui est favorable aux actions.

Sur le marché obligataire, le taux français à échéance dix ans a baissé mardi, à 3,40%, contre 3,44% la veille.

ArcelorMittal s'engage à Dunkerque

Le géant de l'acier ArcelorMittal (+2,01%, à 52,76 euros) a confirmé mardi, en présence d'Emmanuel Macron, la construction à Dunkerque (Nord) de son plus gros four électrique d'Europe, assurant son "engagement en France" après des mois d'atermoiements sur cet investissement majeur, nécessaire pour l'avenir de la filière.

D'une capacité de deux millions de tonnes d'acier par an, ce four représente un investissement de 1,3 milliard d'euros et son exploitation doit démarrer courant 2029.

