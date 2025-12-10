 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 033,82
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-JP Morgan, Pepsico, Pfizer
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont JP Morgan, Pepsico et Pfizer.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève son objectif de cours de "hold" à "buy"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 332 à 336$

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours de 28 à 29 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de 225 à 265 dollars

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 115 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 51 $ auparavant

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 58 $ contre 55 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 381 $ à 425 $

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 64 $, contre 61 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 104 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; PT 103

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 62 $

* AT&T Inc T.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 32 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM abaisse le cours cible à 4 650 $ contre 4 750 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4400$ de 4900

* Autozone Inc AZO.N : Barclays réduit le prix cible à 4318 $ de 4510 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40,5 $ contre 40 $ auparavant

* Bd BDX.N : Jefferies relève le cours cible à 220 $ contre 215 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145$ contre 150

* Biogen Inc BIIB.O : HSBC réduit le cours de l'action de "hold" à "reduce"

* Braze Inc BRZE.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 53$ contre 52

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Braze Inc. BRZE.O : Barclays relève le cours cible à 45 $, contre 39 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève le cours cible de 50 à 53 dollars

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein ramène l'objectif de cours de 39 à 33 dollars

* Campbell'S Co CPB.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $ contre 265 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 à 45 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : Barclays réduit le prix cible à 72 $ contre 74 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 100$ de 102

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible à 120 $ contre 110 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 31 $ contre 32 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies augmente le prix cible de 70 à 78 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 59$ de 58

* Cracker Barrel CBRL.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 24 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 27 $ contre 49 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 93 $ contre 87 $

* CVS Health Corp CVS.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 93 $, contre 89 $ auparavant

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler relève le prix cible de 99 $ à 101 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Echostar Corp SATS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Echostar Corp SATS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 82 $ à 110 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 1070 dollars, contre 850 dollars auparavant

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Barclays réduit le prix cible à 267 $ contre 273 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies augmente le prix cible à 2100 $ de 1950 $

* GE Vernova Inc GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 804,00 $ contre 725,00

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 1000$ de 740

* GE Vernova Inc GEV.N : Susquehanna augmente le prix cible de 750 $ à 775 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : HSBC relève l'objectif de cours à 133$ contre 110

* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le prix cible de 24 à 34 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 430 à 407 dollars

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 438 $ à 424 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 450 $ à 441 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 376 $ à 366 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 410 $ de 430

* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 262,00 $ contre 255,00 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours de 215 à 240 dollars

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 336 $ contre 332 $

* Kearny Financial Corp KRNY.O : Piper Sandler relève le prix cible de 7,5 $ à 9 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 23 $ contre 21 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 19 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de 19 $ à 24 $

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec PT 40

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 à 24 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le cours cible de 100 à 120 dollars

* Methanex Corp MEOH.O : La Banque CIBC réduit le cours cible de 47 $ à 46 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le cours cible de 97 $ à 120 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève le cours cible de 31 à 33 dollars

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 à 190 dollars

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 28 $ à 31 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le prix cible de 76 $ à 72 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 77$ contre 70

* Opus Genetics Inc IRD.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 9 $

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler relève le prix cible de 29 à 31 dollars

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 7 $ à 6 $

* Pavmed Inc PAVM.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 20 $ à 17 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève le PT à 32$ de 30

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 164 $ contre 151 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 29$ contre 28

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100$ contre 95

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré; augmente le prix cible de 7 $

à 13 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente le prix cible de 240 $ à 260 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $

* Samsara Inc IOT.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* T-Mobile TMUS.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 280 à 260 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 615 $ à 675 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley ramène le cours cible à 47 $ contre 48 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève le cours cible à 85 $, contre 68 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC réduit le cours cible à 140 $ contre 180 $

Valeurs associées

ABBVIE
222,985 USD NYSE -0,06%
ABERCROMBIE FT RG-A
99,990 USD NYSE +4,15%
ACADEMY SPORTS
53,0200 USD NASDAQ +8,54%
AMGEN
313,8200 USD NASDAQ -2,31%
ANGLOGOLD ASH
80,340 USD NYSE +1,98%
APOGEE THERAP
74,7300 USD NASDAQ -1,79%
ASSEMBLY BIO
35,6700 USD NASDAQ +0,82%
AT&T
24,510 USD NYSE -1,31%
AUTOZONE
3 497,760 USD NYSE -7,11%
BECTON DICKINSON
188,840 USD NYSE -0,40%
BILLIONTOONE RG-A
109,2750 USD NASDAQ +4,41%
BIOGEN
175,8400 USD NASDAQ -2,55%
BRAZE RG-A
30,6700 USD NASDAQ +2,13%
BRISTOL-MYERSSQU
50,680 USD NYSE -1,96%
BRIT AMR TOB SP ADR
57,295 USD NYSE -0,18%
CAPITAL ONE FINL
230,840 USD NYSE +0,06%
CAPRICOR THERAP
27,3800 USD NASDAQ -4,13%
CARRIER GLOBAL
52,810 USD NYSE -0,42%
CF INDUSTRIES HL
76,710 USD NYSE -0,69%
CHURCH & DWIGHT
82,630 USD NYSE +1,27%
CITIGROUP
109,440 USD NYSE +0,47%
COMCAST-A
26,8000 USD NASDAQ +0,56%
COMMERCIAL METAL
66,185 USD NYSE -0,88%
CORE & MAIN RG-A
51,580 USD NYSE +2,06%
CRACKER BARREL O
27,0000 USD NASDAQ +1,43%
CVS HEALTH
78,235 USD NYSE +2,21%
DAVE & BUSTER'S
17,9800 USD NASDAQ +1,18%
ECHOSTAR RG-A
93,5900 USD NASDAQ +6,04%
ELI LILLY & CO
981,895 USD NYSE -1,59%
ENOVA INTL
136,880 USD NYSE +0,73%
EXXON MOBIL
118,240 USD NYSE +1,94%
FERGUSON ENTER
226,220 USD NYSE -7,98%
FIRST CITIZENS RG-A
1 970,2750 USD NASDAQ 0,00%
GE VERNOVA
625,010 USD NYSE +0,48%
GILEAD SCIENCES
119,3600 USD NASDAQ -1,51%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX 0,00%
HANOVER BNCRP
23,1100 USD NASDAQ +0,22%
HELMERICH&PAYNE
29,750 USD NYSE +1,54%
HIPPO HOLDINGS
30,320 USD NYSE +1,07%
HOME DEPOT
345,390 USD NYSE -1,29%
JABIL
228,090 USD NYSE +1,16%
JOHNSON&JOHNSON
200,000 USD NYSE -0,83%
JPMORGAN CHASE
300,540 USD NYSE -4,68%
KEARNY FINL
7,3600 USD NASDAQ +0,41%
KEYCORP
19,970 USD NYSE +2,96%
LAUREATE EDU
30,3000 USD NASDAQ +1,07%
LIBERTY ENER RG-A
19,775 USD NYSE +1,88%
MERCK
96,925 USD NYSE -2,06%
METHANEX
54,140 CAD TSX +2,95%
METHANEX
39,1200 USD NASDAQ +2,97%
MOSAIC
23,815 USD NYSE +0,70%
NEWMONT
94,100 USD NYSE +5,69%
NOBLE CORP RG-A
32,260 USD NYSE +1,00%
NUCOR
158,170 USD NYSE -0,72%
NURIX THERAPEUTC-RG
19,5400 USD NASDAQ -8,99%
NUTRIEN
81,220 CAD TSX -0,87%
NUTRIEN
58,660 USD NYSE -0,78%
OCUPHIRE PHARMA
1,1300 USD NASDAQ -3,42%
OLLIE'S BARGAIN
114,0800 USD NASDAQ -3,97%
ONEMAIN HOLDINGS
64,480 USD NYSE +0,20%
OPUS GENETICS
2,3900 USD NASDAQ +4,37%
ORANGE CNTY BNC
27,6050 USD NASDAQ +1,30%
PATTERSON-UTI EN
6,3150 USD NASDAQ +0,72%
PAVMED
0,3680 USD NASDAQ +6,17%
PEAPACK GLADSTON
27,9900 USD NASDAQ +0,32%
PEPSICO
144,6500 USD NASDAQ -0,67%
PFIZER
25,340 USD NYSE -1,73%
PINNACLE FINL PR
96,8400 USD NASDAQ +0,04%
PROPETRO HOLDING
10,985 USD NYSE +1,76%
Pétrole Brent
62,21 USD Ice Europ +0,14%
Pétrole WTI
58,55 USD Ice Europ +0,17%
ROYAL GOLD
203,1100 USD NASDAQ +2,41%
SAMSARA RG-A
43,810 USD NYSE +0,06%
SLM
26,2350 USD NASDAQ -14,96%
STEEL DYNAMICS
165,3800 USD NASDAQ -0,46%
SYNCHRONY FINANC
81,015 USD NYSE +1,55%
SYNOVUS FINANCIA
51,020 USD NYSE +0,39%
T-MOBILE US
201,3300 USD NASDAQ -1,52%
THE CAMPBELL'S
28,4700 USD NASDAQ -5,23%
ULTA BEAUTY
602,9900 USD NASDAQ +2,32%
VERIZON COMM
40,155 USD NYSE -2,78%
WARRIOR MET COAL
80,820 USD NYSE +2,24%
ZOETIS RG-A
115,780 USD NYSE -2,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/12/2025 à 12:33:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:50 

    (Actualisé avec précisions sur Oracle, Nvidia, Pepsi, Cracker Barrel, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère baisse pour ... Lire la suite

  • Des secouristes fouillent les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès, au Maroc, pendant la nuit du 9 au 10 décembre 2025 ( AFP / Ahmed ALAOUI MRANI )
    Maroc: 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles à Fès
    information fournie par AFP 10.12.2025 13:42 

    Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays. Les deux bâtiments étaient habités par huit familles ... Lire la suite

  • Le prix Nobel de la paix est décerné lors d'une cérémonie royale à l'hôtel de ville d'Oslo
    Machado, prix Nobel de la paix, appelle les démocraties à se battre pour la liberté
    information fournie par Reuters 10.12.2025 13:42 

    La cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado a appelé mercredi les démocraties à se battre pour la liberté, par la voix de sa fille qui a reçu le prix Nobel de la paix 2025 à sa place à Oslo. Récompensée pour son travail de défense de la ... Lire la suite

  • ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    Après un record en 2025, TUI adopte des prévisions prudentes pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 13:26 

    Le numéro un européen du tourisme, le groupe allemand TUI, a justifié mercredi ses prévisions prudentes pour l'exercice 2025-2026 par la persistance des incertitudes géopolitiques et économiques, après avoir dégagé un résultat annuel 2024-2025 record. Pour son ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank