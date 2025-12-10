information fournie par Reuters • 10/12/2025 à 12:33

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-JP Morgan, Pepsico, Pfizer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont JP Morgan, Pepsico et Pfizer.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève son objectif de cours de "hold" à "buy"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 332 à 336$

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours de 28 à 29 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de 225 à 265 dollars

* Abbvie Inc ABBV.N : HSBC relève le cours cible de "hold" à "buy"

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 105 à 115 $

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 59 $ contre 51 $ auparavant

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 58 $ contre 55 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève l'objectif de cours de 381 $ à 425 $

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 64 $, contre 61 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 104 $

* Apogee Therapeutics APGE.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; PT 103

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Jefferies relève le prix cible de 35 $ à 62 $

* AT&T Inc T.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 32 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM abaisse le cours cible à 4 650 $ contre 4 750 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4400$ de 4900

* Autozone Inc AZO.N : Barclays réduit le prix cible à 4318 $ de 4510 $

* Bat BTI.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 40,5 $ contre 40 $ auparavant

* Bd BDX.N : Jefferies relève le cours cible à 220 $ contre 215 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 145$ contre 150

* Biogen Inc BIIB.O : HSBC réduit le cours de l'action de "hold" à "reduce"

* Braze Inc BRZE.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 53$ contre 52

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $ à 43 $

* Braze Inc. BRZE.O : Barclays relève le cours cible à 45 $, contre 39 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève le cours cible de 50 à 53 dollars

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein ramène l'objectif de cours de 39 à 33 dollars

* Campbell'S Co CPB.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Jefferies relève le cours cible à 275 $ contre 265 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 à 45 dollars

* Carrier Global Corp CARR.N : Barclays réduit le prix cible à 72 $ contre 74 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 100$ de 102

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le cours cible à 120 $ contre 110 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 31 $ contre 32 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies augmente le prix cible de 70 à 78 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 59$ de 58

* Cracker Barrel CBRL.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 24 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 27 $ contre 49 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 93 $ contre 87 $

* CVS Health Corp CVS.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 93 $, contre 89 $ auparavant

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler relève le prix cible de 99 $ à 101 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 28$ contre 30

* Echostar Corp SATS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Echostar Corp SATS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 82 $ à 110 $

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 1070 dollars, contre 850 dollars auparavant

* Enova International Inc ENVA.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 165 dollars

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Barclays réduit le prix cible à 267 $ contre 273 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies augmente le prix cible à 2100 $ de 1950 $

* GE Vernova Inc GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 804,00 $ contre 725,00

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 1000$ de 740

* GE Vernova Inc GEV.N : Susquehanna augmente le prix cible de 750 $ à 775 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : HSBC relève l'objectif de cours à 133$ contre 110

* Hanover Bancorp Inc HNVR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le prix cible de 24 à 34 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 430 à 407 dollars

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies réduit le prix cible de 438 $ à 424 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 450 $ à 441 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC réduit le prix cible de 376 $ à 366 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 410 $ de 430

* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 262,00 $ contre 255,00 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève l'objectif de cours de 215 à 240 dollars

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 336 $ contre 332 $

* Kearny Financial Corp KRNY.O : Piper Sandler relève le prix cible de 7,5 $ à 9 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 23 $ contre 21 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible à 22 $ contre 19 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de 19 $ à 24 $

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Laureate Education LAUR.O : JP Morgan initie une couverture avec PT 40

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 à 24 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève le cours cible de 100 à 120 dollars

* Methanex Corp MEOH.O : La Banque CIBC réduit le cours cible de 47 $ à 46 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 32 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : RBC augmente le cours cible de 97 $ à 120 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève le cours cible de 31 à 33 dollars

* Nucor Corp NUE.N : Jefferies relève le cours cible de 170 à 190 dollars

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 28 $ à 31 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le prix cible de 76 $ à 72 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 145 $ à 150 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 77$ contre 70

* Opus Genetics Inc IRD.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; PT 9 $

* Orange County Bancorp Inc OBT.O : Piper Sandler relève le prix cible de 29 à 31 dollars

* Patterson-UTI Energy PTEN.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible de 7 $ à 6 $

* Pavmed Inc PAVM.O : Ascendiant Capital Markets réduit le prix cible de 20 $ à 17 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Piper Sandler relève le PT à 32$ de 30

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 164 $ contre 151 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Pfizer PFE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 29$ contre 28

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100$ contre 95

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré; augmente le prix cible de 7 $

à 13 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente le prix cible de 240 $ à 260 $

* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $

* Samsara Inc IOT.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Steel Dynamics Inc STLD.O : Jefferies relève le prix cible de 180 $ à 190 $

* Synchrony Financial SYF.N : Jefferies relève le cours cible de 85 $ à 95 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $ auparavant

* T-Mobile TMUS.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 280 à 260 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 615 $ à 675 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley ramène le cours cible à 47 $ contre 48 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : RBC relève le cours cible à 85 $, contre 68 $ auparavant

* Zoetis Inc ZTS.N : HSBC réduit le cours cible à 140 $ contre 180 $