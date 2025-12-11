 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STMicroelectronics obtient un financement de la BEI de 1 milliard d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 11/12/2025 à 10:27

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe franco-italien STMicroelectronics, spécialisé dans les semi-conducteurs, a obtenu un financement de la banque européenne d'investissement (BEI) de 1 milliard d'euros, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

"La Banque européenne d'investissement et STMicroelectronics ont signé un accord de financement de 500 millions d'euros pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe. Il s'agit de la première tranche d'une ligne de crédit plus importante de 1 milliard d'euros", a détaillé l'entreprise.

Ce premier financement est destiné à renforcer les capacités de production de l'entreprise sur plusieurs sites stratégiques, en France et en Italie, et à financer les travaux de recherche et développement du groupe, est-il précisé.

Sur un marché des semi-conducteurs ultra compétitif, dominé par les États-Unis et les pays d'Asie du Sud-Est, dont la Chine et Taïwan, ce financement doit aider "l'Europe à sécuriser les technologies critiques et à créer des emplois hautement qualifiés pour l'avenir", selon le vice-président de la BEI Ambroise Fayolle, cité dans le communiqué.

Depuis 1994, la BEI a déjà soutenu STMicroelectronics à neuf reprises, soit un financement total de 4,2 milliards d'euros, précise le communiqué.

Dans les premiers échanges de la Bourse de Paris, STMicroelectronics perdait 1,08% à 22,03 euros, dans un marché relativement stable mais préoccupé par les valorisations colossales du secteur de l'Intelligence artificielle (IA).

En 2022, l'Union européenne avait annoncé le lancement d'un "Chips Act" censé aboutir en 2030 au doublement de sa part de marché dans la fabrication de ces composants électroniques, utilisés notamment dans l'automobile et l'informatique, et essentiels dans le développement de l'intelligence artificielle (IA).

Un objectif remis en question en avril par la Cour des comptes européenne, qui a estimé dans un rapport qu'il ne serait pas atteint.

STMicroelectronics, poids lourd européen du secteur, subit depuis plusieurs trimestres une baisse de son chiffre d'affaires.

En octobre 2024, elle avait annoncé le lancement d'un "nouveau projet d'entreprise".

L'entreprise, qui emploie 50.000 salariés dans le monde, a depuis précisé prévoir des économies sur ses charges d'exploitation à l'horizon 2027.

Ces mesures prévoient notamment une réduction d'effectifs de près de 2.800 départs volontaires dont environ un millier en France annoncés.

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
22,190 EUR MIL -0,29%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des palettes brûlent devant l'usine Brandt où sont rassemblés des employés, le 11 décembre 2025 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    "Un traumatisme": la liquidation de Brandt prononcée, quelque 700 emplois supprimés
    information fournie par AFP 11.12.2025 11:19 

    "Un choc": la justice a prononcé jeudi la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français qui disparaît en laissant quelque 700 salariés au chômage à la veille de Noël. "C'est une terrible nouvelle, un choc et un ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en petite hausse après la Fed
    information fournie par AFP 11.12.2025 11:00 

    La Bourse de Paris évoluait en petite hausse après avoir hésité à l'ouverture du marché, les investisseurs restant partagés entre l'enthousiasmante lié à la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la défiance autour de l'IA. Le CAC 40 prenait ... Lire la suite

  • ( AFP / YURI CORTEZ )
    Henrique Braun va remplacer James Quincey à la tête de Coca-Cola
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.12.2025 11:00 

    Henrique Braun, actuel numéro 2 de Coca-Cola, prendra la tête du géant américain des sodas à partir du 31 mars, a annoncé le groupe dans un communiqué publié sur son site internet. Il succédera à James Quincey qui a tenu les rênes du groupe pendant près de neuf ... Lire la suite

  • Des palettes brûlées devant l'usine Brandt où sont rassemblés des employés, le 11 décembre 2025 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Brandt: liquidation judiciaire prononcée, quelque 700 emplois supprimés
    information fournie par AFP 11.12.2025 10:56 

    La justice a prononcé jeudi la liquidation du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français, en grandes difficultés depuis son placement en redressement judiciaire, a annoncé le président de la région Centre-Val de Loire à l'AFP. "C'est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank