Street View : L'ascension d'Oracle dans le nuage se heurte à un brouillard de financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** La société d'informatique en nuage Oracle

ORCL.N a prévu des revenus et des bénéfices inférieurs aux attentes mercredi et a déclaré qu'elle augmenterait ses dépenses de 15 milliards de dollars, soulignant que ses grands paris sur l'IA prennent plus de temps à donner des résultats

** La société a affiché un chiffre d'affaires de 16,06 milliards de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 16,21 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les actions chutent de 12,1 % à 196 $ avant la mise sur le marché

ORACLE EMPILE LES PUCES ET LES RISQUES

** J.P. Morgan ("neutre", PT: $230) dit que la présence multicloud croissante de la société et l'expansion de l'OCI (infrastructure cloud) devraient stimuler la croissance des revenus à long terme malgré des dépenses plus élevées

** La demande stable et la forte performance de l'OCI restent la clé d'un sentiment positif - JPM

** Barclays ("surpondérer", PT: $310) déclare que la forte croissance d'OCI et de RPO (Remaining Performance Obligations) d'ORCL soutiennent l'opportunité à long terme malgré l'incertitude à court terme concernant les modèles de financement et de déploiement

** Morningstar (juste valeur: 286 $) estime que l'expansion de l'empreinte multicloud de la société et les nouveaux programmes de canaux de vente donneront aux clients une plus grande flexibilité, ce qui accélérera l'adoption, tandis que la croissance des bases de données reste essentielle pour stimuler la rentabilité de l'infrastructure en nuage

** Baird ("outperform", PT: $300) indique que la croissance accélérée du chiffre d'affaires, les fortes marges et la position concurrentielle solide de la société justifient ses perspectives malgré les inquiétudes concernant l'exposition à l'OpenAI et les besoins de financement futurs