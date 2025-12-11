Reassurance : le leader Munich Re vise toujours plus haut d'ici 2030

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le réassureur allemand Munich Re a indiqué jeudi viser une hausse continue de ses résultats d'ici 2030 pour asseoir sa position de leader mondial du secteur, via une croissance rentable dans tous ses segments.

"Nous voulons atteindre des sommets encore plus élevés à tous égards afin de distancer et surpasser nos pairs d'ici 2030", a déclaré Christoph Jurecka, Directeur financier du groupe munichois, lors de la présentation de nouveaux objectifs financiers à moyen terme.

Pour ce faire, "nous développerons nos activités de manière rentable dans tous les segments", a-t-il ajouté.

Ces objectifs, qui englobent la réassurance, l'assurance primaire avec Ergo et les investissements financiers, prévoient un rendement des capitaux propres supérieur à 18% et une croissance annuelle moyenne du bénéfice par action de plus de 8 % d'ici fin 2030, selon un communiqué.

Le plan dénommé "Ambition 2030" prévoit également un taux de distribution total de plus de 80% par an du bénéfice aux actionnaires.

Dans sa branche phare de la réassurance, le groupe se dit prêt à affronter un environnement "plus compétitif", visant une "rentabilité supérieure" portée par une "demande soutenue en réassurance, notamment en catastrophes naturelles" et un "portefeuille plus équilibré et moins sensible aux prix".

En 2026, le bénéfice net devrait atteindre 6,3 milliards d'euros, contre 6,0 milliards cette année.

Par ailleurs Munich Re assure qu'il "reste fidèle" à son objectif de réduire à zéro en net d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de son portefeuille de réassurance et d'investissement, en comptant accélérer dans cette voie.

Au lieu de prévoir une sortie du charbon d'ici 2040 dans ses investissements sur les marchés, le groupe veut désormais y parvenir dès 2030, a-t-il précisé.

Suite à ces annonces, en partie dévoilées mercredi après-midi, l'action Munich Re gagnait environ 2% en début de séance jeudi à la Bourse de Francfort.