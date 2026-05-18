TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Exxon Mobil, Northrop Grumman, Regeneron Pharmaceuticals

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Exxon Mobil, Northrop Grumman et Regeneron Pharmaceuticals.
POINTS FORTS
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 358 $ à 460 $
* Ameren Corp AEE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 126 $ à 121 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Raymond James relève sa recommandation de « market perform » à «
outperform »
* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève son objectif de cours de 405 $ à 450 $
* Applied Materials Inc. AMAT.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
neutre »
* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 19 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 187 $
* Automatic Data Processing Inc. ADP.O : Wells Fargo passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 9,5 $ à 9 $
* Ball Corp BALL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Beta Bionics Inc BBNX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 23 $ à 11 $
* Beta Technologies Inc BETA.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 33 $ à 25 $
* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 55
$ à 50 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 24,75 $ à 24,5 $
* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Boeing BA.N : Citigroup relève son objectif de cours de 256 $ à 260 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105 $ à 68 $
* BP BP.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : UBS relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Broadcom Inc AVGO.O : UBS relève son objectif de cours de 475 $ à 490 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation «
conserver »; objectif de cours: 305 $
* BXP BXP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $
* CACI International Inc CACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 614 $ à 555 $
* Celcuity Inc. CELC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 165 $ à 185 $
* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 217 $ à 221 $
* Chiron Real Estate Inc XRN.N : BMO relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $
* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 345 $ à 658 $
* Circle Internet Group CRCL.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 85 $ à 150 $
* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $
* Conagra Brands Inc. CAG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $
* Conmed Corp CNMD.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 52 $ à 40 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 520 $ à 630 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* CubeSmart CUBE.N : UBS relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $
* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 728 $ à 775 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : William Blair attribue une note « surperformer »
* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Dell Technologies DELL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 246 $ à
280 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 20 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à 68 $
* Dexcom DXCM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 64 $
* Dexcom DXCM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 80,00 $
* Digital Realty Trust DLR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 196 $ à 220 $
* Dollar General Corp DG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* DTE Energy Co DTE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 165 $ à 158 $
* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 141 $ à 167 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 142 $ à 137 $
* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 129 $ à 155 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 121 $ à 100 $
* Elmet Group Co ELMT.O : Needham lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de
cours de 21 $
* Embecta Corp EMBC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11 $ à 3 $
* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 244 $ à 230 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : UBS relève son objectif de cours de 148 $ à 158 $
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 168 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : UBS relève son objectif de cours de 103 $ à 118 $
* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 380 $ à 364 $
* General Mills Inc. GIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $
* Guidewire Software Inc. GWRE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 250 $ à 180 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 166 $ à 148 $
* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $
* HII HII.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 441 $ à 405 $
* Home Depot Inc HD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 375 $ à 320 $
* Home Depot Inc. HD.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 405 $ à 310 $
* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 4,25 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 271 $ à 303 $
* Insulet Corp PODD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 288 $ à 208 $
* Intel INTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 105 $ à 140 $
* Intel INTC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 95 $ à 130 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 650 $ à 520
$
* Invitation Homes Inc INVH.N : Raymond James relève sa recommandation de « market perform » à «
outperform »
* iRhythm Technologies Inc. IRTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 225 $ à
180 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 127 $ à 97 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 300 $ à 415 $
* Kite Realty Group Trust KRG.N : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 44 $ à 81 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 84 $
* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 293,00 $ à 331,00 $
* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 101 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 661 $ à 614 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 675 $ à 571 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 315 $ à 275 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 270 $ à 220 $
* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 1 600 $ à 1 400 $
* Minimed Group Inc MMED.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27 $ à 20 $
* MKS Inc. MKSI.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 354,00 $ à 374,00 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 87 $ à 97 $
* Mosaic MOS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13,5 $
* National Healthcare Properties NHP.O : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le
marché »; objectif de cours: 17 $
* National Healthcare Properties NHP.O : Keybanc lance la couverture avec une note « en ligne avec
le secteur »
* National Healthcare Properties NHP.O : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec le
secteur »; objectif de cours: 15 $
* National Healthcare Properties NHP.O : Wells Fargo lance la couverture avec une note « surpondérer
»; objectif de cours: 16 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 42 $
* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Maxim Group attribue pour la première fois la note «
acheter »; objectif de cours: 20 $
* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $
* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 765 $ à 660 $
* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 742 $ à 628 $
* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 14,75
$
* NVIDIA Corp. NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 260,00 $ à 285,00 $
* Onterris Inc. ONT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 19 $
* Ooma Inc OOMA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 18,5 $ à 24 $
* OSI Systems Inc OSIS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 345 $ à 279 $
* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Outokumpu OUT1V.HE : Alphavalue relève sa recommandation de « vendre » à « ajouter »
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 265 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham relève son objectif de cours de 27 $ à 60 $
* Pepsico Inc. PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $
* Phillips Edison & Co Inc PECO.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $
* Picard Medical Inc. PMI.A : H.C. Wainwright lance la couverture avec une note « neutre »
* Presidio Production Co FTW.N : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »
* Progyny PGNY.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Public Storage PSA.N : UBS relève son objectif de cours de 276 $ à 314 $
* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $
* Ralph Lauren RL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 435 $ à 434 $
* RBC Bearings RBC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $
* Regency Centers Corp REG.O : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 81 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 916 $ à 861 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 900 $ à 730 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 900 $ à 700 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 890 $ à 870 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 950 $ à 850 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 792,00 $ à
641,00 $
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer »
à « en ligne avec le marché »
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $ à 855
$
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 762 $ à 707 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 796 $ à
778 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 800 $ à 700 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 116 $ à 179 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Truist Securities attribue une note d'achat; objectif de cours: 270 $
* Ross Stores Inc ROST.O : UBS relève son objectif de cours de 208 $ à 227 $
* Salesforce CRM.N : BofA Global Research réitère sa recommandation « sous-performer »;
objectif de cours de 160 $
* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 265 $ à 250 $
* Semtech Corp SMTC.O : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 165 $
* ServiceNow Inc NOW.N : BofA Global Research réintroduit la note « acheter »; objectif de cours:
130 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : UBS relève son objectif de cours de 189 $ à 199 $
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 55 $
* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 61 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25
$
* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $
* Vita Coco Company Inc. COCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* TJX Companies Inc TJX.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 175 $
* Twilio Inc. TWLO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $
* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 86 $ à 81 $
* United States Antimony Corp. UAMY.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 11,5 $ à
11,75 $
* Urban Edge Properties UE.N : UBS relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $
* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $
* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 213 $ à 191 $
* Yesway Inc YSWY.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de
29 $
* Yesway Inc YSWY.O : Keybanc initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours
de 31 $
* Yesway Inc YSWY.O : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de
cours de 30 $
* York Space Systems Inc YSS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 145 $ à 112 $
* Zscaler Inc ZS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $