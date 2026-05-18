Les Bourses européennes tentent un rebond impulsé par le pétrole et le Moyen-Orient

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, la possibilité d'une levée de sanctions américaines ‌sur le brut iranien et la nouvelle proposition transmise par Téhéran à Washington éveillant un certain optimisme après les craintes inflationnistes de la semaine dernière.

À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,44% ​à 7.987,49 points. À Francfort, le Dax a gagné 1,49% et à Londres, le FTSE 100 a avancé de 1,26%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé sur un gain de 0,36%, le FTSEurofirst 300 de 0,52% et le Stoxx 600 de 0,54%.

Alors que la semaine passée s'est achevée sur une note morose et dominée par les craintes inflationnistes découlant du conflit au Moyen-Orient, les Bourses tentent un rebond impulsé ​par un certain optimisme pétrolier au Moyen-Orient.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a déclaré lundi, citant une source, que les Etats-Unis avaient accepté de lever les sanctions sur les exportations de pétrole de Téhéran pendant la durée des négociations.

Dans le même temps, le ​Pakistan a transmis aux États-Unis une proposition révisée de la part de l'Iran pour mettre fin ⁠au conflit, contribuant à raviver les espoirs des investisseurs, sans toutefois plus de détails.

Une autre information rapportée par la chaîne de télévision Al Arabiya indique également que l'Iran aurait accepté ‌un gel à long terme de son programme nucléaire plutôt qu'un démantèlement complet de ses installations.

Les pourparlers entre Téhéran et Washington restent toutefois au point mort, tandis que leur accord de cessez-le-feu demeure plus que jamais fragile.

Des sources sécuritaires libanaises et l'agence de presse officielle ont rapporté qu'Israël a mené des frappes ​aériennes dans le sud du Liban, tandis que le Hezbollah a annoncé de ‌nouvelles attaques contre les forces israéliennes, en dépit de la prolongation d'un cessez-le-feu.

L'attention des opérateurs reste ainsi portée sur la géopolitique au ⁠Moyen-Orient en début de semaine, en attendant les résultats de Nvidia mercredi et Walmart jeudi qui devraient donner des indications respectivement sur l'essor de l'intelligence artificielle et le moral des consommateurs.

En parallèle, les ministres des Finances du G7 se réunissaient lundi à Paris et devaient aborder les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient et leur impact sur les marchés obligataires mondiaux, tout en cherchant un terrain ⁠d'entente pour lutter contre les déséquilibres économiques, ‌alors même que la montée des tensions commerciales met à l'épreuve la cohésion du groupe des sept pays industrialisés.

PÉTROLE

Après une progression de plus de 7% la ⁠semaine dernière, les cours du pétrole oscillent, entraînés par l'information de presse iranienne selon laquelle les États-Unis auraient accepté de lever temporairement les sanctions sur le pétrole brut iranien.

Le Brent prend 1,61% à ‌111,02 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,28% à 106,77 dollars.

VALEURS

La compagnie aérienne Ryanair a décollé de 4,86%, après avoir commencé ⁠la séance en perte de 4% à la suite de ses résultats, son directeur général Michael O'Leary ayant déclaré n'avoir désormais pratiquement ⁠plus aucune inquiétude concernant l'approvisionnement en carburant en Europe.

À ‌Paris, Publicis a gagné 6,02%, le groupe publicitaire ayant annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp et le relèvement de ses objectifs financiers 2027-2028.

À WALL STREET

À l'heure ​de la clôture en Europe, le Dow Jones cède 0,17%, le Standard & Poor's 500 0,35% et le Nasdaq ‌Composite 0,64%.

CHANGES

La perspective d'une levée de sanctions américaines sur le brut iranien incite les opérateurs à lever le pied sur les valeurs refuge comme le billet vert.

Le dollar perd ainsi 0,12% face à un panier de devises de ​référence, tandis que l'euro grappille 0,08% à 1,1634 dollar.

TAUX

Les investisseurs prennent conscience du risque qu’une guerre en Iran puisse provoquer un choc inflationniste durable, ayant propulsé les rendements des obligations d’État à des niveaux jamais vus depuis dix ans.

Le risque d’une inflation persistante a ravivé les craintes que les banques centrales ne soient contraintes de relever rapidement leurs taux d’intérêt et que les gouvernements n’augmentent ⁠leurs emprunts pour faire face aux retombées économiques.

"La situation actuelle fait quelque peu penser à une tempête parfaite. Le marché des taux est aux prises avec l’idée d’une inflation provoquée par les tensions au Moyen-Orient et le pétrole. Et d’un autre côté, en lien direct avec cela, toute destruction de la demande résultant de ces prix élevés des matières premières", a déclaré Tom Ross, responsable des titres à haut rendement chez Janus Henderson.

Le rendement des Treasuries à dix ans s'établit à 4,5954%. Le deux ans recule de 1,1 point de base à 4,0734%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé 1,2 point de base à 3,1487%, tandis que le deux ans a abandonné 1,4 point de base à 2,7063%.

À SUIVRE MARDI 19 MAI :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)