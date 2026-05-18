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Commerzbank rejette officiellement l'offre d'UniCredit
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:25

Le logo de la Commerzbank dans une succursale à Cologne

Le logo de la Commerzbank dans une succursale à Cologne

par Tom Sims et Alexander Hübner

Commerzbank a officiellement rejeté lundi l'offre de fusion ​d'UniCredit, la banque allemande campant ainsi sur ses positions, connues depuis des mois, quant à la tentative de rachat transalpine ​lancée par son concurrent italien.

UniCredit, devenu le principal actionnaire de Commerzbank, a lancé ​au début du mois une offre ⁠vise à porter sa participation à un peu plus ‌de 30%, dans le cadre d'une offre valorisant le groupe allemand à près de 39 milliards ​d'euros, un montant inférieur ‌à sa valorisation en Bourse.

Les conseils de ⁠surveillance et d'administration de Commerzbank "recommandent aux actionnaires de ne pas accepter l'offre d'échange d'UniCredit", a déclaré la banque dans le résumé ⁠d'une analyse ‌de 137 pages portant sur l'opération.

Elle a indiqué que ⁠l'offre "ne reflète pas la valeur fondamentale de Commerzbank" et ‌qu'elle était "vague et comporte des risques considérables".

Commerzbank critique ⁠depuis longtemps ce rapprochement et a récemment déclaré ⁠que l'offre d'UniCredit ‌représentait une "prime quasi nulle".

Mais, avant lundi, elle s’était abstenue de ​donner un avis définitif et ‌une recommandation aux actionnaires.

"L’offre publique d’achat d’UniCredit n’offre pas une prime adéquate à ​nos actionnaires. Ce qui est décrit comme une fusion est en réalité une proposition de restructuration qui aurait ⁠un impact considérable sur notre modèle économique éprouvé et rentable", a déclaré Bettina Orlopp, présidente du directoire de Commerzbank.

L'attention se porte désormais sur l'assemblée générale annuelle de Commerzbank qui doit se tenir mercredi.

(Rédigé par Tom Sims; version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
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