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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EQT, Las Vegas Sands, Twilio
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont EQT, Las Vegas Sands et Twilio.

FAITS MARQUANTS

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe de "neutre" à "acheter"

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 390 $ à 335 $

* ADM ADM.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 77 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup abaisse le cours cible à 248 $, contre 260 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO réduit le prix cible de 560 $ à 470 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève la note à l'achat

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho réduit le prix cible de 70 $ à 65 $

* Audioeye Inc AEYE.O : B. Riley ramène la note de "achat" à "neutre"; le cours cible est ramené de 15,50 $ à

7 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"

* BNY BK.N : BMO ramène le cours cible de 142 $ à 140 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 5780 $ contre 5810 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO réduit le prix cible de 120 $ à 110 $

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen réduit le cours à 2,43 $ contre 2,50 $

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"

* Cohu Inc COHU.O : B. Riley augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Corning GLW.N : Mizuho augmente le prix cible de 145 $ à 155 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève le cours cible de 180 $ à 215 $

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research passe de "neutre" à "sous-performance"

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $ auparavant

* Entrada Therapeutics Inc TRDA.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "neutre" à "acheter"

* Evercore Inc EVR.N : BMO ramène le cours cible de 375 $ à 333 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 246 $ contre 252 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO réduit le prix cible de 985 $ à 905 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 125 $ à 1 049 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit le prix cible de 192 $ à 166 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies réduit le prix cible de 72 $ à 61 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Lazard Inc LAZ.N : BMO ramène le cours cible de 58 $ à 45 $

* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho augmente le prix cible de 10 $ à 16 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $

* Lipocine Inc LPCN.O : H.C. Wainwright ramène son opinion de "acheter" à "neutre"

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO réduit le prix cible de 415 $ à 330 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 464 $ à 383 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant

* Moelis & Co MC.N : BMO réduit le prix cible de 76 $ à 61 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO ramène le cours cible à 190 $, contre 215 $ auparavant

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève son opinion de "performance de marché" à "surperformance"

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : RBC augmente le prix cible de 13 $ à 20 $

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO ramène le cours cible de 180 $ à 162 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho relève le cours cible à 175 $ contre 143 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible de 203 $ à 175 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 152 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO augmente le prix cible de 200 $ à 220 $

* Seagate Technology Holdings Plc STX.O : Morgan Stanley ajoute un titre à sa liste de choix en remplacement

de Western Digital

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO réduit le prix cible de 88 $ à 80 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho réduit le prix cible de 33 $ à 25 $

* Thredup Inc TDUP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 5 $

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève le prix cible à 160 $, contre 125 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec un objectif de prix de 50 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 61 $ à 75 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Benchmark réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Valero Energy Corp VLO.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 270 $

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI réduit le cours cible de 360 $ à 350 $

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI relève son opinion de "en ligne" à "surperformance"

* WD-40 Co WDFC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 369 $ à 380 $

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research passe de "acheter" à "neutre"

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115 $ contre 119 $

* Williams Companies Inc WMB.N : RBC augmente l'objectif de cours à 82 $ contre 78 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies réduit le prix cible de 161 $ à 150 $

Valeurs associées

ACUITY
264,695 USD NYSE -0,22%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
220,7800 USD NASDAQ +1,51%
AMERIPRISE FINCL
436,500 USD NYSE +0,60%
AMKOR TECHNOLOGY
47,2850 USD NASDAQ +1,25%
ARCHER-DANIELS M
73,100 USD NYSE -0,99%
ASHLAND
53,265 USD NYSE -2,08%
AUDIOEYE
6,3800 USD NASDAQ -3,77%
AVIS BUDGET GROU
191,1500 USD NASDAQ +0,38%
BANK OF NY MELLON
123,220 USD NYSE +0,89%
BOOKING HLDG
170,9100 USD NASDAQ -95,93%
BOOT BARN HLDGS
142,118 USD NYSE +5,18%
CHARLES SCHWAB
94,340 USD NYSE +0,64%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS
2,375 USD NYSE 0,00%
COHU
32,2200 USD NASDAQ +0,25%
CORNING INC
144,400 USD NYSE -2,36%
DELL TECH RG-C
173,525 USD NYSE -0,47%
DOW
40,300 USD NYSE -2,66%
ENTRADA THERAPET
13,6400 USD NASDAQ +3,73%
EQT
60,240 USD NYSE +0,90%
EVERCORE-A
305,320 USD NYSE +0,14%
EXPEDIA GROUP
225,7100 USD NASDAQ +0,18%
GOLDMAN SACHS GR
866,743 USD NYSE +0,42%
Gaz naturel
2,80 USD NYMEX 0,00%
HOULIHAN LOKEY RG-A
141,195 USD NYSE -0,02%
INTERACTIVE BR RG-A
67,9500 USD NASDAQ +0,31%
KRATOS DEF&SEC
71,7100 USD NASDAQ +6,54%
LAS VEGAS SANDS
53,672 USD NYSE -1,21%
LAZARD
41,430 USD NYSE -0,14%
LEONABIO
6,5500 USD NASDAQ -2,96%
LEONABIO
12,3500 USD NASDAQ +8,81%
LINDSAY
100,025 USD NYSE -2,94%
LIPOCINE
1,9800 USD NASDAQ -3,41%
LPL FIN HLDG
293,9800 USD NASDAQ +0,11%
MERCK
120,999 USD NYSE 0,00%
MOELIS & CO RG-A
56,450 USD NYSE +0,33%
MORGAN STANLEY
166,670 USD NYSE +0,53%
NEXSTAR MED GRP
183,3450 USD NASDAQ +1,64%
NORTHERN TRUST
142,8300 USD NASDAQ +0,41%
PJT PARTNERS RG-A
140,680 USD NYSE +0,41%
POWER INTEGRATIO
51,3600 USD NASDAQ -1,93%
PRIMORIS SVCS
146,080 USD NYSE -1,28%
Pétrole Brent
109,00 USD Ice Europ +8,74%
Pétrole WTI
112,34 USD Ice Europ +13,62%
QUAKER CHEMIC.
115,510 USD NYSE -4,14%
RAYMOND J FINANC
142,020 USD NYSE -0,12%
SBA CMMNS REIT-A
212,3600 USD NASDAQ +4,08%
SEAGATE HLDGS
458,3600 USD NASDAQ +6,75%
STIFEL FINANCIAL
73,810 USD NYSE -0,40%
SUPER MICRO
22,6400 USD NASDAQ -2,50%
THREDUP RG-A
3,5850 USD NASDAQ +6,70%
TWILIO-A
131,490 USD NYSE +0,44%
TYRA BIOSCIS
39,8500 USD NASDAQ +0,61%
TYSON FOODS -A-
64,820 USD NYSE +0,29%
UNICYCIVE THERAP
7,0400 USD NASDAQ +1,59%
VALERO ENERGY
241,440 USD NYSE -1,04%
WATERS
304,660 USD NYSE +0,10%
WD-40 CO
210,0000 USD NASDAQ +1,85%
WESTERN DIGITAL
308,7600 USD NASDAQ +4,68%
WESTLAKE
117,690 USD NYSE -1,45%
WILLIAMS COMPANI
72,360 USD NYSE +0,49%
WYNN RESORTS
101,0900 USD NASDAQ -0,92%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/04/2026 à 16:30:48.

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