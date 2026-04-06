information fournie par Reuters • 06/04/2026 à 16:30

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-EQT, Las Vegas Sands, Twilio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont EQT, Las Vegas Sands et Twilio.

FAITS MARQUANTS

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe de "neutre" à "acheter"

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 390 $ à 335 $

* ADM ADM.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 $ à 77 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup abaisse le cours cible à 248 $, contre 260 $ auparavant

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO réduit le prix cible de 560 $ à 470 $

* Amkor Technology Inc AMKR.O : Melius Research relève la note à l'achat

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho réduit le prix cible de 70 $ à 65 $

* Audioeye Inc AEYE.O : B. Riley ramène la note de "achat" à "neutre"; le cours cible est ramené de 15,50 $ à

7 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"

* BNY BK.N : BMO ramène le cours cible de 142 $ à 140 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 5780 $ contre 5810 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO réduit le prix cible de 120 $ à 110 $

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen réduit le cours à 2,43 $ contre 2,50 $

* Clear Channel Outdoor Holdings Inc CCO.N : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver"

* Cohu Inc COHU.O : B. Riley augmente le prix cible de 33 $ à 41 $

* Corning GLW.N : Mizuho augmente le prix cible de 145 $ à 155 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève le cours cible de 180 $ à 215 $

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research passe de "neutre" à "sous-performance"

* Dow Inc DOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 35 $ contre 31 $ auparavant

* Entrada Therapeutics Inc TRDA.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de "neutre" à "acheter"

* Evercore Inc EVR.N : BMO ramène le cours cible de 375 $ à 333 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 246 $ contre 252 $

* Goldman Sachs GS.N : BMO réduit le prix cible de 985 $ à 905 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 125 $ à 1 049 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO réduit le prix cible de 192 $ à 166 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies réduit le prix cible de 72 $ à 61 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"

* Lazard Inc LAZ.N : BMO ramène le cours cible de 58 $ à 45 $

* Leonabio Inc LONA.O : Mizuho augmente le prix cible de 10 $ à 16 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $

* Lindsay Corp LNN.N : Stifel réduit le prix cible de 128 $ à 113 $

* Lipocine Inc LPCN.O : H.C. Wainwright ramène son opinion de "acheter" à "neutre"

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO réduit le prix cible de 415 $ à 330 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 464 $ à 383 $

* Merck & Co Inc MRK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant

* Moelis & Co MC.N : BMO réduit le prix cible de 76 $ à 61 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO ramène le cours cible à 190 $, contre 215 $ auparavant

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark ramène le cours cible de 300 $ à 250 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève son opinion de "performance de marché" à "surperformance"

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : RBC augmente le prix cible de 13 $ à 20 $

* PJT Partners Inc PJT.N : BMO ramène le cours cible de 180 $ à 162 $

* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Mizuho relève le cours cible à 175 $ contre 143 $

* Quaker Houghton KWR.N : Jefferies réduit le prix cible de 203 $ à 175 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO réduit le prix cible de 175 $ à 152 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO augmente le prix cible de 200 $ à 220 $

* Seagate Technology Holdings Plc STX.O : Morgan Stanley ajoute un titre à sa liste de choix en remplacement

de Western Digital

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO réduit le prix cible de 88 $ à 80 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho réduit le prix cible de 33 $ à 25 $

* Thredup Inc TDUP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 5 $

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève le prix cible à 160 $, contre 125 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : Jefferies relève son opinion de "conserver" à "acheter"

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une note d'achat

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec un objectif de prix de 50 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 61 $ à 75 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Piper Sandler passe de "neutre" à "surpondérer"

* Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O : Benchmark réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Valero Energy Corp VLO.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 270 $

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI réduit le cours cible de 360 $ à 350 $

* Waters Corp WAT.N : Evercore ISI relève son opinion de "en ligne" à "surperformance"

* WD-40 Co WDFC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 369 $ à 380 $

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research passe de "acheter" à "neutre"

* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115 $ contre 119 $

* Williams Companies Inc WMB.N : RBC augmente l'objectif de cours à 82 $ contre 78 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies réduit le prix cible de 161 $ à 150 $