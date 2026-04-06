Iran: Trump parle d'une proposition "très importante" de cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 6 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Interrogé lundi sur une proposition de cessez-le-feu avec l'Iran avancée par des pays médiateurs, Donald Trump a jugé qu'il s'agissait d'une "étape très importante", mais pas au point de la soutenir pour l'instant.

"Ce n'est pas encore assez bien mais c'est une étape très significative", a dit le président américain, pendant un échange avec des journalistes en marge d'une cérémonie organisée à l'occasion de Pâques à la Maison Blanche.

La Maison Blanche avait confirmé auparavant que des pays médiateurs avaient proposé un cessez-le-feu de 45 jours en Iran, en ajoutant que Donald Trump n'avait pas validé cette idée.

"C'est une idée parmi beaucoup d'autres et le président ne l'a pas validée. L'opération +Fureur épique+ continue et le président s'exprimera à 13H00" (17H00 GMT) pendant une conférence de presse, a fait savoir un haut responsable américain.

Donald Trump a fixé à mardi soir un ultimatum avant de bombarder des infrastructures en Iran.

Interrogé pour savoir si cet ultimatum, qui fait suite à d'autres, était définitif, il a répondu "Ouais".

- Lapin -

"C'est un ennemi fort", a-t-il encore dit, sous le regard de la Première dame Melania Trump et d'une mascotte costumée en lapin géant, en ajoutant: "Pas aussi fort qu'il y a un mois, je peux vous le dire. En réalité, là maintenant, ils ne sont pas si fort que ça à mon avis, mais nous allons le savoir très vite, n'est-ce pas?"

Le président américain Donald Trump, la Première dame Melania Trump et une mascotte en costume de lapin lors de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 6 avril 2026 à Washington ( AFP / Kent Nishimura )

L'agence de presse gouvernementale iranienne Irna a elle affirmé lundi, sans préciser de source, que l'Iran avait rejeté une proposition de cessez-le-feu avec les Etats-Unis et Israël, portée par les efforts de médiation du Pakistan.

Donald Trump a par ailleurs lancé que "si cela ne tenait qu'à lui", il s'emparerait du pétrole iranien mais a ajouté que "malheureusement, les Américains voudraient nous voir rentrer à la maison".

"Ils sont stupides", a-t-il répondu au journaliste qui lui demandait ce qu'il pensait de l'opposition d'une majorité d'Américains au conflit, confirmée dans tous les sondages.

- Ormuz -

Donald Trump a beaucoup varié à la fois dans les délais qu'il a donnés à Téhéran, dans les conditions qu'il a posées et dans l'importance qu'il a donnée aux négociations.

Le président américain Donald Trump s'adresse aux journalistes sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 6 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Ses dernières exigences se sont concentrées sur une réouverture du détroit d'Ormuz, point de passage névralgique pour le commerce mondial de pétrole et de gaz, désormais contrôlé de fait par l'Iran.

Il avait pourtant plusieurs fois dit auparavant que le sort du détroit lui était indifférent et insisté sur le fait qu'il prendrait la décision de conclure ou non les opérations militaires indépendamment de toute négociation.

Selon le site Axios, la proposition d'une trêve de 45 jours a été faite par des médiateurs pakistanais, égyptiens et turcs et se présente en deux phases.

D'abord une trêve de 45 jours, pendant laquelle des négociations seraient menées en vue d'une cessation définitive du conflit, et qui pourrait être prolongée si nécessaire. Puis une seconde phase qui verrait Iran et Etats-Unis conclure un accord de paix de long terme.

A en croire le site d’informations, la réouverture du détroit d'Ormuz et la question très difficile des réserves iraniennes d'uranium enrichi ne pourront être discutées qu'en vue d'un accord définitif, et non pas en préalable à un cessez-le-feu.