Les actions de Tesla chutent ; JP Morgan prévoit de faibles perspectives de bénéfice par action et met en garde contre les risques d'exécution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions Tesla TSLA.O chutent de 1,54 % à 355,02 $

** J.P.Morgan maintient sa note "sous-pondéré" et son objectif de prix de 145 $, mais abaisse ses estimations de BPA à la suite des livraisons du T1 2026

** L'objectif de prix représente une baisse de près de 60 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de Tesla ont bondi malgré des attentes de performance nettement inférieures à la fin de la décennie, ce qui implique un optimisme pour un redressement après la décennie que nous considérons avec prudence compte tenu des risques d'exécution et de la valeur temporelle de l'argent - J.P.Morgan

** La société de courtage réduit ses prévisions de BPA pour la fin de l'année 2026 à 1,8 $ au lieu de 2,0 $, en dessous du consensus de 1,95 $

** La semaine dernière, Tesla a déclaré avoir livré 358 023 véhicules au cours de la période janvier-mars, contre une estimation moyenne des analystes de 368 903 véhicules, selon les données de Visible Alpha

** 24 des 54 courtiers estiment que le titre est "acheté" ou plus élevé, 20 "conservé" et 10 "vendu" ou plus bas; leur estimation médiane est de 420 $ - données compilées par LSEG

** L'action TSLA en baisse de 21,4 % depuis le début de l'année