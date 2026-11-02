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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, General Dynamics, S&P Global
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 15:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, General Dynamics et S&P Global.

POINTS FORTS

* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 346 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $ à

461,00 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 570 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays relève son objectif de cours de 553 $ à 572 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Abbvie ABBV.N : BMO relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* AbbVie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 290 $ à 338 $

* AbbVie ABBV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* AbbVie ABBV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 279 $ à 325 $

* AbbVie ABBV.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 310 $ à 346 $

* Abbvie, Inc. ABBV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 660 $ à 600 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BMO relève son objectif de cours de 101 $ à 102 $

* AGCO Corporation AGCO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 146 $ à 136 $

* Akamai Technologies, Inc. AKAM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 165,00 $ à 149,00

$

* Alerus Financial Corp ALRS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 81 $ à 82 $

* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 380 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à «

en ligne avec le marché »

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 376 $ à 199 $

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à

« conserver »

* Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ALNY.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 315 $ à

225 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 371 $ à 365 $

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* American Electric Power Company AEP.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 132 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 561 $ à 518 $

* Amphenol Corp. APH.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $

* Amrize AG AMRZ.N : Stephens relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Amrize Ltd. AMRZ.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif: 123 dollars

* Antero Midstream Corporation AM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec

le marché » à « surperformer »

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* Ares Management Corporation ARES.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 133 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 284 $ à 312 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Argus Research relève son objectif de cours à 330 dollars

* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 160 $ à 115 $

* Azora Therapeutics, Inc. AZR.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Baker Hughes Company BKR.O : Capital One Securities abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 65 $ à 56 $

* Bancorp Inc TBBK.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 88 $ à 72 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 82 $ à 76 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Stephens relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* BAT BATS.L : Goldman Sachs passe de « neutre » à « acheter »

* Biogen, Inc BIIB.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 251 $ à 270 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : BMO relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 195 $ à 175 $

* Boot Barn Holdings, Inc. BOOT.N : Stephens abaisse son cours cible de 202 $ à 188 $

* BorgWarner BWA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* BP BP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $

* Bridgebio Pharma, Inc. BBIO.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc. BFAM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 70 $ à 73,5 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 72 $ à 92

$

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Stephens relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 78 $ à 82 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 610 $ à 450 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 57 $ à 65 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 46 $ à 90 $

* Caredx, Inc. CDNA.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 882 $ à 685 $

* Cavco Industries Inc. CVCO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 720 $ à 735 $

* Cb Financial Services Inc CBFV.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève son objectif de cours de 343 $ à 392 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 358 $ à 368 $

* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $ à 461,00 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à 360 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : RBC relève son objectif de cours de 303 $ à 360 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : TD Cowen relève son objectif de cours de 342 $ à 417 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : Wells Fargo relève son objectif de cours de 309 $ à 357 $

* Centene CNC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* Centene Corp CNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : BMO relève son objectif de cours de 306 $ à 350 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Capital One Securities relève son objectif de cours de 325 $ à 375 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 330 $ à 377 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 208 $ à 244 $

* Chevron Corporation CVX.N : Bernstein relève son objectif de cours de 209 $ à 248 $

* Chevron Corporation CVX.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Chevron Corporation CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 241 $ à 261 $

* Chevron Corporation CVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 226 $ à 230 $

* Chevron Corporation CVX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 226,00 $ à 230,00 $

* Chevron Corporation CVX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 268 $

* Church & Dwight CHD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 112 $ à 116 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 109 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Raymond James relève son objectif de cours de 112 $ à 115 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : RBC relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* Church & Dwight Co., Inc. CHD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 100 $ à

105 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 28 $ à 11 $

* Circle Internet Group Inc. CRCL.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 37,00 $ à 34,00

$

* Citigroup C.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $

* Cleanspark, Inc. CLSK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 25 $ à 11,50 $

* Cloudflare NET.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 350 $ à 320 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 40 $ à 14

$

* Coherent Corp. COHR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 465 $ à 385 $

* Coherent Corp. COHR.N : Northland Capital relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à

« surperformer »

* Coinbase Global Inc COIN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 258,00 $ à 120,00 $

* Colgate-Palmolive CL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 101 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 89 $ à 92 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 102 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : RBC relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Conocophillips COP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 168 $ à 170 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 142 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : KBW abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 145 $ à 85 $

* Covista Inc. CVSA.N : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 146 $

* CSW Industrials, Inc. CSW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 332 $ à 328 $

* CubeSmart CUBE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Curbline Properties Corp. CURB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Damora Therapeutics (Avant la reconstitution) DMRA.O : Guggenheim émet une recommandation d’achat;

objectif de cours: 60 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 490 $ à 435 $

* Davita Inc DVA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 228 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 224 $ à 216 $

* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research abaisse son objectif de cours

de 735 $ à 590 $

* Digital Realty Trust DLR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 229 $ à 213 $

* Dominion Energy D.N : Mizuho relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $

* D-Wave Quantum Inc. QBTS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 40 $ à 27 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 232 $ à 236 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 77 $ à 79 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $

* Eastman Chemical Co. EMN.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* Edison International EIX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 570 $

* Emcor Group, Inc. EME.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 000 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Encompass Health Corporation EHC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* EQT Corporation EQT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : BMO relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 250 $

* Evercore Inc. EVR.N : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 305 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 56 $ à 78 $

* Exelon Corp EXC.O : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Exxon Mobil XOM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 175 $ à 217 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 182 $ à 193 $

* Exxon Mobil XOM.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 172 $ à 180 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 186 $ à 199 $

* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185 $ à 187 $

* Exxon Mobil XOM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 182 $ à 189 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 675 $ à 925 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 131 $ à 135 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 135 $ à 128 $

* Federal Signal Corp FSS.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 132 $ à 126 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

* Federated Hermes, Inc. FHI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* First Business Financial Services Inc FBIZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 75 $ à

83 $

* First Financial Bancorp. FFBC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 259 $ à 230 $

* First Solar FSLR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 295 $ à 266 $

* First Solar FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Franklin Electric Co., Inc. FELE.O : D.A. Davidson passe de « neutre » à « acheter »

* Franklin Electric Co., Inc. FELE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 105 $ à 135 $

* FTI Consulting, Inc. FCN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 158 $ à 180 $

* Gamestop Corp. GME.N : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 33 $

* Gamestop Corp. GME.N : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 33 dollars

* Gates Industrial Corporation Ltd. GTES.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 374 $ à 400 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $

* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Gilead GILD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 135 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 125 $

* GoDaddy Inc. GDDY.N : Wedbush relève son objectif de cours de 93 $ à 146 $

* H2O America HTO.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 67 dollars

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 381 $ à 468 $

* Hershey HSY.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 210 $ à 200 $

* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 46 $ à 39 $

* HollyFrontier Corp DINO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 127,00 $ à 130,00 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Hope Bancorp Inc HOPE.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »

* Hope Bancorp Inc HOPE.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 340 $ à 280 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 370 $ à 350 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 167 $ à 188 $

* Impinj Inc. PI.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 217 $

* Infleqtion Inc INFQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 23 $ à 17 $

* Inovio Pharmaceuticals, Inc. INO.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »

* Instacart CART.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Intel Corp. INTC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Invesco Ltd IVZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 100 $ à 75 $

* Janus Living Inc JAN.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer

»; objectif de cours: 33 dollars

* KBR, Inc. KBR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à 36 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Knife River Corp KNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Kymera Therapeutics, Inc. KYMR.O : Barclays relève son objectif de cours de 139 $ à 170 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : JP Morgan réitère sa recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 320 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Morgan Stanley reprend sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 402 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Lear Corporation LEA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $

* Lear Corporation LEA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 600 $ à 700 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 370 $ à 320 $

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève son objectif de cours de 239 $ à 275 $

* Maplebear Inc. CART.O : Citigroup relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 445 $ à 300 $

* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320 $ à 310 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 380 $ à 332 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $

* Microsoft MSFT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 121 $ à 125

$

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter »

à « conserver »

* Midcap Financial Investment Corp MFIC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 12 $ à

11 $

* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Barclays relève son objectif de cours de 735 $ à 760 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 650 $ à 625 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 44 $ à 39 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : BTIG relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Newell Brands NWL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* Nkarta, Inc. NKTX.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 12 dollars

* NPK International Inc. NPKI.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 15 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 420 $ à 315 $

* Olin Corp OLN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Onemain Holdings OMF.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Onemain Holdings, Inc OMF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* Onemain Holdings, Inc. OMF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à «

en ligne avec le marché »

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché

» à « surperformance »

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à 10 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 29 $ à 34 $

* Phillips 66 PSX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 284,00 $ à 290,00 $

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Pinterest PINS.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Pinterest PINS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 38 $ à 33 $

* Pinterest PINS.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 4 $, le ramenant à 30 $

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 269 $ à 274 $

* Portland General Electric Co POR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 48 $ à 47 $

* Primis Financial Corp FRST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 166 $ à 158 $

* Public Storage PSA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 341 $ à 348 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 202 $ à 192 $

* Quaker Houghton KWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 192 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $

* Qualcomm QCOM.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Quanta Services, Inc. PWR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 835 $ à 800 $

* Range Resources Corporation RRC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $

* Red River Bancshares Inc RRBI.O : Stephens relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Reddit RDDT.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 185 $ à 125 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Baird relève son objectif de cours de 761 $ à 875 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 756 $ à 812 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : BMO relève son objectif de cours de 920 $ à 1 050 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 922 $ à 1

175 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 740 $ à 825 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 930 $ à 1 065 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 950 $ à 1 050 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Leerink Partners relève son objectif de 835 $ à 997 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 865 $ à 1 000

$

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 911 $ à 1 020

$

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : RBC relève son objectif de cours de 810 $ à 913 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 780 $ à

982 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 750 $ à 925 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 259 $ à 281 $

* Republic Services Inc RSG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 256 $ à 270 $

* Republic Services Inc RSG.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 236 $ à 238 $

* Republic Services Inc RSG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 265 $

* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 254 $

* Republic Services, Inc. RSG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 234 $ à 270 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 47 $

* Rigetti Computing, Inc. RGTI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 35 $ à 25 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 35 $ à 20 $

* River City Bank RCBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 61 $

* Rivian RIVN.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Roblox RBLX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Roblox Corp RBLX.N : HSBC relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Roblox Corporation RBLX.N : B. Riley relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Rxo Inc RXO.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 19 $ à 30 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $

* Ryerson Holding Corporation RYZ.N : BMO relève son objectif de cours de 29 $ à 33 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Barclays relève son objectif de cours de 553 $ à 572 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 245 dollars

* Siteone SITE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 91 $ à 111 $

* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56,5 $ à 54 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 95 $ à 63 $

* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 265 $ à 260 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 266 $ à 233 $

* Stellantis N.V STLAM.MI : HSBC relève son objectif de cours de 3,3 à 3,5 euros

* Stryker Corporation SYK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 330 $ à 323 $

* Stryker Corporation SYK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 330 $ à 325 $

* Stryker Corporation SYK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 310 $ à 305 $

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 19 $ à 23,5 $

* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $

* Teladoc Health TDOC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $

* Teladoc Health TDOC.N : Argus Research passe de « conserver » à « vendre »; abandonne la couverture

du titre

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 309 $ à 342 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève son objectif de cours de 283 $ à 304 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 263 $ à 302 $

* Tenet Healthcare Corporation THC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 281 $ à 321 $

* Terawulf Inc. WULF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 29 $ à 20 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à

150 $

* The Hershey Company HSY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 178 $ à 171 $

* The Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $

* TPG Inc. TPG.O : Barclays relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Trex Bio, Inc. TRXB.O : Wedbush lance la couverture du titre avec une note « surperformer »;

objectif: 30 $

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* United Rentals, Inc. URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 325 $ à 1 350 $

* Universal Health Services, Inc. UHS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 166 $ à 170 $

* Valero Energy Corporation VLO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 411,00 $ à 420,00 $

* Ventas, Inc. VTR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 107 $ à 100 $

* Ventas, Inc. VTR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 113 $ à 104 $

* Veralto Corp. VLTO.N : Barclays relève son objectif de cours de 117 $ à 129 $

* Veralto Corporation VLTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Veralto Corporation VLTO.N : RBC relève son objectif de cours de 109 $ à 121 $

* Veralto Corporation VLTO.N : Stifel relève son objectif de cours de 113 $ à 132 $

* Veralto Corporation VLTO.N : Stifel relève son objectif de cours de 113 $ à 132 $

* Vici Properties Inc VICI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stephens relève son objectif de cours de 285 $ à 315 $

* W. P. Carey Inc. WPC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $

* Wayfair Inc. W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 136 $

* Welltower Inc. WELL.N : BMO relève son objectif de cours de 265 $ à 270 $

* Welltower Inc. WELL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Jefferies relève son objectif de 410 $ à 475 $

* West Pharmaceutical Services, Inc. WST.N : Stephens relève son objectif de cours de 450 $ à 490 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 94 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
276,250 USD NYSE 0,00%
ABBVIE
294,815 USD NYSE 0,00%
AFFIRM HLDG RG-A
75,5900 USD NASDAQ +2,89%
AGCO
110,920 USD NYSE 0,00%
AKAMAI TECHNOLOG
91,7500 USD NASDAQ -1,07%
ALERUS FINANCIAL
33,2100 USD NASDAQ 0,00%
ALLIANT ENERGY
72,0550 USD NASDAQ +0,57%
ALNYLAM PHARMA
160,6150 USD NASDAQ -2,66%
ALPHABET-A
284,9850 USD NASDAQ +1,84%
ALTRIA GROUP
78,010 USD NYSE 0,00%
AM ELECTRIC
129,9989 USD NASDAQ -0,10%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
505,9200 USD NASDAQ +0,22%
AMERIPRISE FINCL
491,120 USD NYSE 0,00%
AMPHENOL RG-A
79,330 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
79,610 USD NYSE 0,00%
ANTERO MIDSTREAM
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APPLIED OPTOELEC
69,3999 USD NASDAQ +0,51%
APTARGROUP
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ARES MGT RG-A
128,240 USD NYSE 0,00%
AUTOMATIC DATA PROCESSING
294,3200 USD NASDAQ +0,17%
AVIS BUDGET GROU
109,7900 USD NASDAQ +1,67%
BAKER HUGHES RG-A
54,4950 USD NASDAQ -1,33%
BANCORP
46,9950 USD NASDAQ +0,52%
BANK OF HAWAII
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BANK OF MARIN
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BIOGEN
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BLUE OWL CAP RG-A
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BOOT BARN HLDGS
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BORGWARNER
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BP SP ADR
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BRGHTSPRNG HLTH
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BRIDGEBIO PHARMA
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BRIGHT HORIZONS
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BRIGHTHS FINC
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BRIT. AMERICAN TOBACCO
4 580,500 GBX LSE -0,25%
BROADCOM
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BUILDERS FIRSTSO
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CAREDX
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CATERPILLAR
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CB FINL SVCS
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CHENI ENG PARTN
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CHURCH & DWIGHT
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CHURCHILL DOWNS
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CINEMARK HOLDING
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COGENT COMM HLDG
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COINBASE GLB RG-A
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COLGATE-PALMOLIV
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CONOCOPHILLIPS
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CONSTELLATION BRD-A
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CULLEN/FROST BAN
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EASTGROUP PROP R
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ELI LILLY & CO
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FD RLTY INV-SBI
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FEDERATED HERM RG-B
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IMPINJ
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INOVIO PHARMA
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INTEL
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INVESCO
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IONQ
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KBR
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KIMCO RLTY REIT
24,530 USD NYSE 0,00%
KINDER MORGAN RG-P
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KNIFE RIVER
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KYMERA THERAP
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L3HARRIS TECH
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LANDSTAR SYSTEMS
142,7000 USD NASDAQ 0,00%
LEAR
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LENNAR RG-A
86,950 USD NYSE 0,00%
LOCKHEED MARTIN
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LPL FIN HLDG
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MANHATTAN ASSOC
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MARVELL
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MASTEC
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MD CP FNNCL INVS
10,3150 USD NASDAQ -0,43%
MERIT MED SYS
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MICROSOFT
522,9800 USD NASDAQ +0,21%
MID-AMER AP REIT
117,150 USD NYSE 0,00%
MOHAWK INDUSTRIE
139,410 USD NYSE 0,00%
MSCI RG-A
623,640 USD NYSE 0,00%
MURPHY USA
534,950 USD NYSE 0,00%
NATL BANK HLDG RG-A
37,400 USD NYSE 0,00%
NETSKOPE RG-A
23,9500 USD NASDAQ -1,44%
NEWELL BRANDS
5,1600 USD NASDAQ -0,39%
NKARTA
1,5800 USD NASDAQ +1,28%
NVIDIA
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OLIN
17,600 USD NYSE +0,09%
ONEMAIN HOLDINGS
56,513 USD NYSE 0,00%
PENNYMAC REIT
7,475 USD NYSE 0,00%
PERMIAN RES RG-A
26,040 USD NYSE 0,00%
PHILLIPS 66
283,150 USD NYSE 0,00%
PILGRIMS PRIDE
29,1404 USD NASDAQ +1,46%
PINTEREST
19,365 USD NYSE 0,00%
PNC FINL SER
227,890 USD NYSE 0,00%
PNNYMC FINL SVC
62,970 USD NYSE 0,00%
PORT GEN ELEC
44,420 USD NYSE 0,00%
PRIMIS FINANCIAL
14,7300 USD NASDAQ 0,00%
PROLOGIS REIT
128,050 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
324,760 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
106,46 USD Ice Europ -7,95%
Pétrole WTI
97,40 USD Ice Europ -6,26%
QUAKER CHEMIC.
150,870 USD NYSE 0,00%
QUALCOMM
166,6607 USD NASDAQ +1,14%
QUANTA SERVICES
620,680 USD NYSE 0,00%
RANGE RESOURCES
54,640 USD NYSE 0,00%
RED RIV BANCSHS
105,0000 USD NASDAQ +1,64%
REDDIT
91,670 USD NYSE 0,00%
REGENERON PHARMACEUTICALS
942,3800 USD NASDAQ +1,56%
REPUBLIC SERVICE
244,220 USD NYSE 0,00%
REXFORD IND REIT
38,215 USD NYSE 0,00%
RIGETTI COMPUTING
11,2550 USD NASDAQ +0,04%
RIOT PLATFORMS
12,5392 USD NASDAQ -2,00%
RIVER CITY BK
57,9900 USD NASDAQ 0,00%
RIVIAN AUTO RG-A
12,7750 USD NASDAQ +5,06%
ROBLOX RG-A
42,980 USD NYSE 0,00%
RXO
27,490 USD NYSE 0,00%
RYAN SPEC HLDG RG-A
43,830 USD NYSE 0,00%
S&P GLOBAL
466,430 USD NYSE 0,00%
SCOTTS MIRACLE-A-
62,285 USD NYSE 0,00%
SITEONE LANDSCAP
110,830 USD NYSE 0,00%
SL GREEN REIT
50,315 USD NYSE 0,00%
SNR
208,050 USD NYSE 0,00%
SPROUTS FARMERS
51,7325 USD NASDAQ +4,53%
SPX TECHNOLOGIES
159,970 USD NYSE 0,00%
STELLANTIS
4,207 EUR MIL +1,58%
STRYKER
291,582 USD NYSE 0,00%
SURGERY PARTNERS
23,2200 USD NASDAQ +0,04%
TAKE-TWO INTERACTIVE
191,5500 USD NASDAQ +0,74%
TELADOC HEALTH
8,520 USD NYSE 0,00%
TENET HEALTHCARE
273,130 USD NYSE 0,00%
TERAWULF
11,5899 USD NASDAQ -1,11%
TPG RG-A
47,7650 USD NASDAQ +2,32%
UNITED RENTALS
1 169,280 USD NYSE 0,00%
UNIV HEALTH SERV-B
175,950 USD NYSE 0,00%
US BANCORP
59,440 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
399,630 USD NYSE 0,00%
VENTAS REIT
84,830 USD NYSE 0,00%
VERALTO
111,090 USD NYSE 0,00%
VICI PROPER REIT
24,470 USD NYSE 0,00%
VULCAN MATERIALS
281,410 USD NYSE 0,00%
W.P. CAREY REIT
64,110 USD NYSE 0,00%
WAYFAIR RG-A
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 15:21:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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